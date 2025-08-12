BWH Hotels wächst um 14 neue Häuser in Europa

BWH Hotels Central Europe hat im ersten Halbjahr 2025 insgesamt 14 neue Partnerhotels gewonnen. Zwölf davon befinden sich in Deutschland, zwei weitere in Kroatien und der Slowakei. Die Bandbreite reicht vom Midscale- bis zum Luxury-Segment, darunter das Fünf-Sterne-Superior Worldhotel Luxury Hotel Antica auf Hvar. Auch Multihotelbetreiber wie Beepartment, LFPI und Provent Hotels sind vertreten.

Ein Plus von 14 Hotels mit einem Volumen von rund 1.400 Zimmern verzeichnen die BWH Hotels Central Europe im ersten Halbjahr 2025. Die Vielfalt der Neuzugänge spiegelt sich geografisch wider und reicht von Städten wie Wilhelmshaven, Köln und Stuttgart bis hin zu Urlaubsregionen wie dem Sauerland, den Bayerischen Alpen und dem Adriatischen Meer. Für das zweite Halbjahr 2025 rechnen die BWH Hotels mit stabiler Nachfrage, vorzugsweise im Bereich individuell geführter Bestandshotels; darüber hinaus werden Reaktivierungen bestehender Hotelimmobilien im oberen Mittel- und Oberklassesegment erwartet.



„Das anhaltende Wachstum unserer BWH Hotels ist für uns ein Zeichen dafür, dass vor allem individuelle Hotels großen Wert darauf legen, ihre oft über Jahre und Jahrzehnte aufgebaute Identität zu behalten und gleichzeitig die Vorteile eines starken Hotelnetzwerks zu nutzen“, sagt Marcus Smola, Geschäftsführer BWH Hotels Central Europe. „Im Rahmen der BWH Hotels erleben Hoteliers einen maßgeschneiderten Support, der es ihnen ermöglicht, sie selbst zu bleiben. Und mehr noch: Wir entlasten Hotels etwa in den Bereichen Business Development oder Human Resource, sodass sie sich noch stärker auf die eigene Identität konzentrieren können.“



Zu den zwölf Neuzugängen in Deutschland zählen unter anderem das Aiden by Best Western Velbert, das Mountain View Hotel Willingen [wir berichteten] und das Hotel Feuriger Tatzlwurm Berghotel & Spa in Oberaudorf [wir berichteten]. Auf die internationalen Vertriebskanäle der BWH Hotels setzen zudem nun das Best Western Plus Hotel Dresden, das Berghotel Hammersbach in Grainau, das Hotel Azenberg in Stuttgart, das Best Western Hotel President in Bonn, das Best Western Conference Airporthotel Frankfurt Mörfelden, das Best Western Hotel Erlangen, das Hopper Hotel St. Josef in Köln, das Loftstyle Hotel Gerlingen und das Sure Hotel by Best Western Wilhelmshaven City. In Kroatien freut sich BWH Hotels über das „Adults Only“ 5-Sterne Hotel Antica – unter dem Dach der WorldHotels Luxury Collection – und in der Slowakei hat sich das Best Western Hotel Prešov angeschlossen.