BWH Hotels und Ipartment starten Partnerschaft im Longstay-Segment

BWH Hotels und Ipartment bündeln ihre Kräfte im Longstay-Segment. Acht Ipartment-Häuser mit rund 1.000 Einheiten treten unter der neuen Marke @home by Best Western dem Netzwerk bei. Die Kooperation soll neue Märkte und Zielgruppen in Deutschland und Europa erschließen. „Mit BWH Hotels starten wir eine Win-Win-Partnerschaft und gehen den nächsten Schritt in den Short- und Midstay-Markt“, sagt Ralph Stock, CEO von Ipartment.

