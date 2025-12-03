Short- und Midstay-Markt
BWH Hotels und Ipartment starten Partnerschaft im Longstay-Segment
BWH Hotels und Ipartment bündeln ihre Kräfte im Longstay-Segment. Acht Ipartment-Häuser mit rund 1.000 Einheiten treten unter der neuen Marke @home by Best Western dem Netzwerk bei. Die Kooperation soll neue Märkte und Zielgruppen in Deutschland und Europa erschließen. „Mit BWH Hotels starten wir eine Win-Win-Partnerschaft und gehen den nächsten Schritt in den Short- und Midstay-Markt“, sagt Ralph Stock, CEO von Ipartment.
Marcus Smola, Geschäftsführer BWH Hotels Central Europe GmbH, Carmen Dücker, Geschäftsführerin BWH Hotels Central Europe GmbH, und Ralph Stock, Gründer und CEO der Ipartment GmbH, haben kürzlich eine Partnerschaft geschlossen, um ihre Kräfte zu bündeln und neue Zielgruppen, Märkte und Marktanteile in Deutschland und perspektivisch auch in Europa zu erschließen. An die BWH Hotels angeschlossen werden vorerst acht Ipartment-Häuser mit einer Kapazität von rund 1.000 Einheiten unter der neu eingeführten Longstay-Marke @home by Best Western. Im Dezember 2025 sollen zunächst die folgenden fünf Standorte buchbar sein: Darmstadt, Berlin Airport, Berlin Mitte, Braunschweig und Wolfsburg. Anschließend folgen die Städte Böblingen, Köln Oper und Leverkusen – weitere Standorte sind in der Entwicklung.
„Unsere Partnerschaft mit Ipartment erweitert das Angebot der BWH Hotels um das wachstumsorientierte Longstay-Marktsegment. Auf Basis eines globalen Leistungsportfolios erschließen wir neue Ziel- und Kundengruppen“, erklärt Marcus Smola. „Der strategische Schritt stärkt durch zusätzliche Hospitality-Angebote die Marktposition von BWH Hotels.“
Während BWH Hotels durch die Partnerschaft von der Integration eines neuen Übernachtungssegments, der ausgewiesenen Longstay-Expertise und einer starken Projektpipeline profitieren, so eröffnen sich Ipartment neue internationale Potenziale im Short- und Midstay-Bereich. „Gemeinsam mit BWH Hotels erhöhen wir unsere internationale Reichweite und adressieren länderübergreifend neue Gästegruppen“, beschreibt Ralph Stock die Synergie-Vorteile für Ipartment. „Wir wachsen seit 15 Jahren organisch im Serviced-Apartment-Markt mit einer überzeugenden Belegung im Longstay-Segment von häufig über 90 Prozent. Mit BWH Hotels starten wir eine Win-Win-Partnerschaft und gehen einen logischen nächsten Entwicklungsschritt in den Short- und Midstay-Markt, ohne unsere Kernkompetenz im Longstay-Segment zu vernachlässigen.“
Im Rahmen der neuen Partnerschaft können Gäste von Ipartment das weltweite Loyalitätsprogramm von BWH nutzen. Dem Serviced-Apartment-Spezialisten eröffnet sich die Möglichkeit, auf das BWH Development Netzwerk zuzugreifen. „Die neuen Häuser der Marke @home by Best Western führen wir als sogenanntes Collection Modell, das es unserem Partner ermöglicht, die Marke Ipartment weiter zu stärken und gleichzeitig von unserem weltweiten Netzwerk aus Dienstleistungen und Vermarktung zu profitieren“, ergänzt Smola.
Der Fokus der neuen Longstay-Marke @home by Best Western liegt auf einem hochwertigen Übernachtungserlebnis, mit allem, was Gäste sich für einen komfortablen Business- und Leisure-Aufenthalt wünschen. Dazu zählen unter anderem voll ausgestattete Küchen mit der Möglichkeit zur Selbstversorgung, komfortable Dienstleistungen, die den Alltag erleichtern, wie etwa ein Reinigungs- und Wäscheservice, sowie je nach Standort ein Self-Service-Supermarkt und die Nutzung von benachbarten Fitnessstudios. Ein hoher Grad an Digitalisierung bietet Gästen maximale Unabhängigkeit und viel Flexibilität.
„Mit der Partnerschaft erweitern wir unser Angebot um ein zeitgemäßes Zimmerprodukt, das sich sowohl für touristische Aufenthalte als auch für Geschäftsreisen eignet – ganz gleich, ob für Kurz- oder Langzeitaufenthalte. Damit schaffen wir zusätzliche Flexibilität für unsere Gäste und stärken zugleich unsere Position im wachsenden Longstay-Segment“, erklärt Carmen Dücker, Geschäftsführerin BWH Hotels Central Europe GmbH.