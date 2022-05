BW Hotel schließt Modernisierung in Osnabrück ab

Das Best Western Hotel Hohenzollern in Osnabrück, das von der B.W. Hotel Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG betrieben und von der Unitels Consulting GmbH gemanagt wird, hat seinen angeschlossenen Fitness- und Wellnessbereich renoviert, neu ausgestattet und umgestaltet. Insgesamt 150.000 Euro hat das Hotel investiert.

Weitere Umbaupläne werden bereits geschmiedet. So ist angedacht, dass in den kommenden Monaten das gesamte Erdgeschoss des Best Western Hotel Hohenzollern umgebaut und renoviert wird. Der Fokus liegt dabei auf Restaurant und Bar. Ein offenes Lobby-Bar-Konzept soll realisiert und zudem ein neuer, moderner Frühstücksbereich geschaffen werden. Das Vier-Sterne Best Western Hotel Hohenzollern am Theodor-Heuss-Platz 5 verfügt insgesamt über 107 Zimmer sowie der luxuriösen Hohenzollern-Suite.