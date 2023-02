Die BVT Unternehmensgruppe veräußert die 285 Class-A Apartments umfassende Projektentwicklung „Alta at Health Village“ in Orlando, Florida. Nach planmäßiger Fertigstellung und Vermietung wurde die Anlage Ende 2022 für 107 Millionen US-Dollar an eine US Real Estate Investmentgesellschaft veräußert. Der erzielte Verkaufspreis lag rund 12 Millionen US-Dollar bzw. gut 12 Prozent

