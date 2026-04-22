BVT verkauft US-Wohnanlage in Conneticut für 98 Mio. US-Dollar

Erfolgreicher Exit in den USA: Die BVT-Unternehmensgruppe hat die Apartmentanlage „Millyard“ in Connecticut an einen institutionellen Investor verkauft. Das Projekt wurde im Rahmen eines institutionellen Fonds entwickelt und trotz anspruchsvoller Bauphase zügig realisiert und vermietet. Für BVT ist es ein weiterer Baustein einer aktiven Transaktionsstrategie im US-Wohnimmobilienmarkt.

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Trotz Herausforderungen in der Bauphase konnte die Projektentwicklung innerhalb von 28 Monaten fertiggestellt werden. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund 83 Mio. US-Dollar. Das Fondsmanagement konnte aus diesem Projekt eine Projektrendite von über 10 Prozent p. a. des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals erzielen.



Die Class-A-Apartmentanlage „Millyard“ (3333 Berlin Turnpike, Newington, Connecticut) wurde im Rahmen des BVT Lux Invest S.C.S. Sicav-Raif – Sub-Fund BVT Residential USA entwickelt, der sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtet.



Das Projekt umfasst 269 Class-A-Apartments auf einer Gesamtwohnfläche von rund 24.717 m² (ca. 266.052 sq. ft) sowie 404 Stellplätze und großzügige Gemeinschafts- und Außenanlagen. Das Gesamtinvestitionsvolumen belief sich auf rund 83 Mio. US-Dollar. Entwicklungspartner war Criterion Development Partners.



Trotz der Herausforderungen durch Pandemieeffekte, steigende Zinsen und eine zwischenzeitliche Überschwemmung des Projekts während der Bauphase konnte die Projektentwicklung in einem Zeitraum von nur 28 Monaten – von Juli 2022 bis November 2024 – erfolgreich abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Bauphase gelang die zügige Vermietung der Immobilie. Die Wohnanlage konnte nun zu einem Gesamtpreis von rund 98 Mio. US-Dollar an einen institutionellen Investor veräußert werden. Damit konnte ein Gesamtrückfluss aus diesem Projekt von 131 Prozent* erzielt werden. Dies entspricht einer Projektrendite von rund 10,2 Prozent p. a. des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals (vor Steuern bzw. vor Quellensteuereinbehalt).



Mit diesem Verkauf sowie dem erfolgreichen Exit des Projekts Aventon Huntington in Virginia im Januar erzielt BVT im ersten Quartal 2026 ein Transaktionsvolumen im US-Residential-Bereich von rund 250 Mio. US-Dollar.



„Auch diese Transaktion zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltig unsere lokale Expertise und Partnerschaften wirken. ‚Millyard‘ befindet sich in einem wachstumsstarken Vorort von Hartford, der Landeshauptstadt von Connecticut, und verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung. Der erfolgreiche Verkauf der Wohnanlage in einem noch schwierigen US-Transaktionsmarkt unterstreicht einmal mehr die langjährige Marktstärke der BVT in den USA und die Qualität unserer Residential USA Serie. Das ist gerade im 50. Jahr unserer US-Marktpräsenz eine schöne Bestätigung unserer Arbeit“, sagt Martin Stoß, Geschäftsführer der BVT Holding GmbH & Co. KG und Leiter des Geschäftsbereichs Immobilien USA. „Weitere Projektverkäufe sind bereits in Vorbereitung.“