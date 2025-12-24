BVT platziert weiteren Spezial-AIF der Ertragswertfonds Serie

Die Münchner BVT Unternehmensgruppe hat den von ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG verwalteten Spezial-AIF „BVT Ertragswertfonds Nr. 12 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ („Ertragswertfonds 12“) platziert.

.

konzipiert und beteiligt sich an dem rund 3.660 m² Bürofläche umfassenden Büro-Ensemble „Rheinzeit“ in der Clever Straße 38 / Worringer Straße 4-8 in der Innenstadt von Köln. Das zuletzt 2021 - 2024 kernsanierte Büroensemble ist langfristig vollständig an 7 Mietparteien vermietetet. Hauptmieter ist das Land Nordrhein-Westfalen.



Der Ertragswertfonds 12 ist als Spezial-AIF konzipiert und wurde exklusiv als Depot-A-Eigeninvestment für einen Bankenpartner aufgelegt. Mit der Investition in das Objekt „Rheinzeit“ ist der Fonds vollinvestiert. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 22,2 Mio. Euro. Die Fondslaufzeit soll 11 Jahre betragen.



Das Investitionsobjekt „Rheinzeit“ mit rund 3.660 m² Mietfläche und 35 Stellplätzen befindet sich auf dem 2.005 m² großen Carree-Grundstück Clever Straße 38 und Worringer Straße 4-8. Es besteht aus zwei in den Jahren 1955 und 1962 errichteten Gebäudeteilen, die baulich miteinander verbunden sind. Das regelmäßig modernisierte Objekt ist langfristig vollständig an 7 Mietparteien vermietet, Hauptmieter ist das Land Nordrhein-Westfalen. Flexible Grundrisse ermöglichen die Nutzung sowohl als Single-Tenant als auch Multi-Tenant Objekt. Neben Einzelbüros sind auch Open-Space Lösungen bis 1.000 m² realisierbar. Die vertikale Erschließung erfolgt über zwei Treppenhäuser und zwei Personenaufzüge. Alle Eingangsbereiche sind barrierefrei gestaltet.



Das zwischen 2021 und 2024 kernsanierte Büro-Ensemble ist an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen, die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach generiert einen Großteil des benötigten Stroms. Smart Metering, LED-Beleuchtung und innenliegender Sonnenschutz optimieren den Strom- und Energieverbrauch. Das Mobilitätskonzept umfasst 8 E-Ladesäulen und zahlreiche Fahrradstellplatze. Aufgrund der Innenstadtlage ist das Objekt gut an den ÖPNV angebunden. Innerhalb weniger Fahrminuten ist zudem der Zugang zum Fernstraßennetz gegeben.