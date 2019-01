BVT baut Platzierungsergebnis deutlich aus

Die BVT Unternehmensgruppe hat im vergangenen Jahr bei professionellen, semiprofessionellen und Privatanlegern insgesamt 228 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Damit konnte das Platzierungsergebnis des Vorjahres (167 Millionen Euro) erneut übertroffen werden. Rund 85 Prozent des platzierten Eigenkapitals kam von professionellen und semiprofessionellen Anlegern. Der Rest wurde von Privatanlegern gezeichnet.

Den Investitionsschwerpunkt bildeten erneut US-Immobilien. In dieser Assetklasse ist BVT seit 1976 aktiv und legte im vergangenen Jahr zwei weitere Beteiligungen für institutionelle Investoren im Rahmen ihrer Residential USA Serie auf. Die Fonds investieren in die Entwicklung und Veräußerung von US-Wohnimmobilien (Multi-Family Residential). Einen neuen Spezial-AIF lancierte BVT darüber hinaus in der Assetklasse Private Equity. Zwei Spezial-AIF mit Investitionsfokus auf Zweitmarktbeteiligungen an Immobilien wurden zum Jahresende geschlossen, hier werden 2019 neue Angebote folgen.



Im Bereich der Publikums-AIF konnte der BVT Ertragswertfonds Nr. 6 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG ausplatziert werden, auch hier ist ein Folgefonds in Vorbereitung. Für das erste Quartal 2019 ist darüber hinaus der angekündigte US-Immobilien-Publikumsfonds geplant. Ebenfalls 2019 in der Platzierung sind die Multi-Asset-Fonds der BVT Concentio/Top Select Fund Serien, die Privatanlegern als Dachfonds insbesondere auch den Zugang zu attraktiven institutionellen Fonds bieten, sowie eine Investitionsmöglichkeit in Immobilienbeteiligungen, die am Zweitmarkt erworben werden.



„Mit unserem Produktportfolio bieten wir 2019 sowohl institutionellen Partnern als auch Privatkunden chancenreiche Investitionsmöglichkeiten in Sachwerte und Unternehmens-beteiligungen – insbesondere im stark nachgefragten Segment US-Immobilien“, so Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, Geschäftsführer der BVT Holding.