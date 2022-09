BVK wird alleiniger Eigentümer des Instone-Projekts am Pragsattel

Die Bayerische Versorgungskammer (BVK) wird alleiniger Eigentümer des von Instone Real Estate entwickelten Stadtquartiers am Stuttgarter Pragsattel. Nachdem sie im Dezember 2018 bereits das 250 Wohnungen umfassende Teilprojekt „City Prag – Wohnen im Theaterviertel“ erworben hatte [wir berichteten], sichert sie sich nun auch das zum Stadtquartier gehörende Büro- und Geschäftshaus mit Kindertagesstätte „Maybach10“.

