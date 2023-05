BVK-Vorstand formiert sich neu

Zum 1. Juni 2023 wird Axel Uttenreuther neuer Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Versorgungskammer. Er ist Nachfolger von Daniel Just, der nach über 10 Jahren in diesem Amt Ende Mai 2023 in den Ruhestand geht. Zeitgleich wird Christine Draws als erste Frau Mitglied des Vorstands. Hierzu fand am 17. Mai 2023 ein feierlicher Festakt in der Münchner Residenz statt.

