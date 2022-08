BVK verlÃ¤ngert mit zwei Mietern im Medienhafen

Citizenoffice und Citizenhome haben ihren Mietvertrag im Düsseldorfer Medienhafen mit insgesamt ca. 900

m² Bürofläche und zwei Showrooms langfristig verlängert. Die Flächen in der Speditionstraße 17 wurden neu gestaltet und präsentieren die Zukunft der Arbeit und des Wohnens. In den Showrooms von Citizenhome werden in wechselnden Ausstellungen Neuheiten und Designklassiker inszeniert. CBRE hat das Unternehmen bei den Vertragsverhandlungen beraten. Vermieterin ist die Bayerische Apothekerversorgung, vertreten durch die Bayerische Versorgungskammer.

.

„Mit einem kollaborativen Ansatz wurde unser Büro zu einem Hub für Unternehmenskultur und Kreativität“, sagt Alexander Sczech, Inhaber der Citizenoffice GmbH. Die Verlängerung und der Verbleib am Standort stellt für Sczech ein klares Bekenntnis zum Retail- und Büromarkt Medienhafen dar.