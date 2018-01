BVK und Universal-Investment starten neuen Fonds für Retail-Parks

Auf der Luxemburger AIF-Plattform von Universal-Investment wird für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) ein neuer Immobilien-Spezialfonds aufgelegt, der ein Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro erreichen soll. Blue Asset Management wurde mit der Anlageberatung und dem Immobilienmanagement beauftragt.

.

Der Fonds investiert vorrangig in österreichische Retail-Parks in etablierten Lagen mit soliden Fundamentaldaten. Österreich gilt als eines der stabilsten und wirtschaftlich stärksten europäischen Länder. Im Anlagefokus stehen zukunftsfähige Einzelhandelskonzepte, die primär der Nah- und Grundversorgung des Einzugsgebietes dienen, wie Stadtteilzentren, Fachmärkte, City-Märkte, Convenience in Stadtteillagen und Nahversorgungszentren.



Als erste Vermögenswerte wurden acht Einzelhandelsobjekte erworben. Dieses Portfolio mit einer Mietfläche von rund 70.000 m² umfasst langfristig vermietete großflächige Standorte in integrierten Lagen. Die etablierten Objekte sind an marktführende Einzelhändler aus dem Lebensmittelhandel sowie an weitere namhafte Händler vermietet.