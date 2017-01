BVK investiert 64 Mio. in Hamburger Mikro-Apartments

Das Grindelhochhaus 14 im Hamburger Stadtteil Harvestehude geht in das Portfolio des im letzten Herbst aufgelegten Spezialfonds für die Bayerische Versorgungskammer ein. Corestate und Universal-Investment kauften das Mikro-Apartmenthaus mit 179 Einheiten für den Umbrella-Fonds für einen Kaufpreis von 64 Mio. Euro von Jargonnant Partners S.à r.l..

Der Spezialfonds „BVK-Residential Europe-Immobilienfonds Corestate“ mit einem Investitionsvolumen von 500 Mio. Euro wurde im vergangenen Oktober auf der Luxemburger AIF-Plattform von Universal-Investment aufgelegt. Der Fonds investiert vorrangig in Mikro-Apartments, darunter insbesondere Studentenwohnungen in europäischen Hochschulstädten, die solide wirtschaftliche Fundamentaldaten aufweisen. Der geographische Schwerpunkt liegt derzeit auf Deutschland und Österreich. Als erste Vermögenswerte wurden fünf Student-Housing-Immobilien in Deutschland und Österreich aus dem aktuellen Portfoliobestand von Corestate in den Fonds integriert [Bayerische Versorgungskammer setzt 500 Mio. auf Mikro-Apartments]. Die fünf Objekte umfassen 1.836 Wohneinheiten und erwirtschaften zusammengenommen Jahresnettomieteinnahmen in Höhe von ca. 9,3 Mio. Euro.



Das jetzt erworbene sogenannte Grindelhochhaus in der Oberstraße 14 in Hamburg-Harvestehude verfügt über 14.800 m² Gesamtmietfläche und umfasst 179 Mikroapartments, zwölf Büros, acht Lagereinheiten und sechs Gewerbeflächen. Das 1950 erbaute und 2013 bis 2015 modernisierte Mischnutzungskonzept ist Teil des denkmalgeschützten Ensembles aus insgesamt zwölf Grindelhochhäusern, die als die ersten und einzigen Hochhäuser in Harvestehude den Stadtteil nachhaltig prägen. Es befindet sich westlich der Außenalster, angrenzend an den Innocentiapark und in unmittelbarer Nähe zur Universität Hamburg sowie zum Messegelände. Der aktuelle Vermietungsstand liegt bei 89 Prozent.



Während sich die rund 7.000 m² Wohnfläche hauptsächlich in den Abschnitten A und C befindet, beherbergt das mittlere Bausegment die rund 6.100 m² Büroeinheiten sowie zwei Etagen Apartments in den obersten Geschossen. Die Gewerbeflächen, bestehend aus Gastronomie und Büro, verteilen sich auf rund 1.100 m² im Erdgeschoss des gesamten Hochhauses – im Keller ist Platz für rund 450 m² Lagerraum. Savills und Engel & Völkers Commercial waren während des Verkaufsprozesses in Hamburg gemeinsam auf Verkäuferseite beratend und vermittelnd tätig.



„Das Grindelhochhaus eignet sich aufgrund des diversifizierten Nutzermixes und den langfristigen Mietverträgen im Büro- und Gewerbebereich hervorragend als Investmentobjekt“, so Gottfried Bauer, Mitglied der Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Commercial Hamburg. „Ausschlaggebend ist neben den Mieteinnahmen aus den Ein- bis Drei-Zimmer-Apartments der bonitätsstarke Ankermieter Elbkinder, der als größter Kita-Träger der Stadt seit 2010 neun der zwölf Büroetagen belegt.“