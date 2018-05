BVK erwirbt Logistikportfolio nahe Frankfurt

Im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) hat LaSalle Investment Management in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Investmentgesellschaft Universal-Investment ein Logistikportfolio bestehend aus zwei Objekten in Ginsheim und Dietzenbach erworben. Beide Objekte werden über einen institutionellen Fonds von Universal-Investment gehalten. Verkäufer der Immobilie war ein Joint Venture der MP Holding GmbH und der Isarkies Wohn- und Gewerbegrund Holding GmbH.

.

Die Objekte überzeugen durch eine hervorragende Anbindung an das Autobahnnetz sowie die Nähe zum Frankfurter Flughafen und entsprechen den Ansprüchen an moderne Logistikhallen. Das Objekt in Dietzenbach wird ca. 14.000 m² Mietfläche bieten und ist langfristig an einen bonitätsstarken Mieter vermietet. In Ginsheim werden ca. 28.000 m² vermietbare Fläche geplant und spekulativ gebaut. Dank flexibler Grundrisse ist eine Vermietung an bis zu acht Parteien möglich. Beide Objekte sind als Forward Deal mit geplanten Fertigstellungsterminen in Q4 2018 bzw. Q1 2019 strukturiert.



Die beiden Assets passen wunderbar in das bestehende Portfolio der BVK, für welches noch weitere Ankäufe von Logistikobjekten in Deutschland geplant sind. LaSalle wurde in der Transaktion von Gleeds, Taylor Wessing, EY und JLL beraten. MP Holding und Isarkies wurden von GSK Stockmann beraten.