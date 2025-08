BVI warnt vor Kostenbremse für Photovoltaik-Ausbau

Der BVI kritisiert Pläne, Betreiber von Photovoltaikanlagen an den Netzausbaukosten zu beteiligen. Wohnungseigentümergemeinschaften würden dadurch belastet – und die Energiewende gefährdet.

Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche erwägt, Betreiber von Ökostrom-Anlagen künftig an der Finanzierung des Stromnetzausbaus zu beteiligen. Das erwähnte die CDU-Politikerin jüngst gegenüber der dpa. Dazu zählen sowohl Betreiber großer Erzeugungsanlagen als auch kleinere Einspeiser.



Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter lehnt solche Pläne entschieden ab. „Das würde bedeuten, dass sämtliche Einspeiser – darunter auch viele Wohnungseigentümergemeinschaften, die oft in größerem Umfang in Photovoltaikanlagen investieren – zur Kasse gebeten werden“, erläutert BVI-Vizepräsident Dr. Klaus Nahlenz. „Es kann doch nicht die Lösung sein, die Kosten für den Netzausbau auf Wohnungseigentümer abzuwälzen, die ja ohnehin schon Netzentgelte zahlen.“



Eine solche Maßnahme könnte nach Einschätzung des BVI dazu führen, dass Eigentümergemeinschaften und ihre Verwaltungen künftig deutlich zurückhaltender bei Investitionen in Photovoltaik werden. Die Wirtschaftlichkeit solcher Projekte würde sinken, eine Amortisierung der Anlagen würde sich deutlich verzögern. Überdies würde dadurch der dringend erforderliche Ausbau der Netze mit erneuerbaren Energien ausgebremst.



Der BVI spricht sich stattdessen für bedarfsgerechte und faire Netzentgeltmodelle aus: „Wir stehen für eine ausgewogene Netzentgeltgestaltung, die praxisorientiert und rechtlich belastbar ist. Es braucht differenzierte Lösungen, die den Ausbau erneuerbarer Erzeugungsanlagen fördern, nicht behindern“, macht Nahlenz deutlich.



Für diesen Herbst plant Ministerin Reiche einen sogenannten „Realitätscheck“ zur Energiewende, um das weitere Vorgehen zu bestimmen. Denn ohne den Ausbau der erneuerbaren Energien werden die Klimaziele nicht zu erreichen sein. Und dafür müsse jetzt der Dialog mit allen Beteiligten gesucht werden – auch mit kleineren Einspeisern, fordert Nahlenz: „Der BVI steht als Vertreter der Verwalter, die die Energiewende im Gebäudebereich professionell managen, jederzeit dazu bereit.“