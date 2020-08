BVI mit neuer Doppelspitze

Geschäftsführerin Sandra Lenzenhuber verlässt nach fünf Jahren zum 15. September 2020 den BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V.. Als Nachfolger stehen bereits Dr. Oliver Möllenstädt und Dirk Lamprecht fest.

.

Dr. Oliver Möllenstädt wird ab 1. November für den Bundesfachverband zuständig sein. Der 42-jährige Digitalisierungsexperte kann als ehemaliger Landesvorsitzender der FDP Bremen auf ein breites politisches Netzwerk zurückgreifen. Seit 2011 führt er die Geschäfte des Gesamtverbands Kunststoffverarbeitende Industrie. Sein Fokus beim BVI wird auf der Kommunikation zwischen Immobilienverwaltern und Politik liegen. „Die Immobilienwirtschaft braucht eine starke Stimme in den Debatten der Politik und Öffentlichkeit. Der BVI wird sich darum verstärkt in bedeutende Themen wie Immobilieneigentum und dessen Management einbringen. Unser aktueller Schwerpunkt liegt auf der Einführung eines gesetzlich verpflichtenden Sachkundenachweises“, so Dr. Möllenstädt.



Dirk Lamprecht übernahm am 1. August 2020 die Geschäftsführung der BVI Service GmbH. Er setzt sich vor allem für den Mehrwert der Verbandsmitgliedschaft für BVI-Verwalter und Fördermitglieder ein und entwickelt hierfür die BVI-Leistungen kontinuierlich weiter. Dazu Lamprecht: „Die Immobilienwirtschaft ist einem stetigen Änderungsprozess unterworfen. Diesen werden wir nicht nur als fortwährende Aufgabe, sondern vor allem als Chance begreifen, um für die BVI-Mitglieder ein Service-Angebot zu bieten, das so nahe wir möglich am Arbeitsalltag von Immobilienverwaltern liegt.“ Lamprecht war zuletzt 13 Jahre als Geschäftsführer der Automaten-Wirtschaftsverbände-Info-GmbH tätig und bringt viel Erfahrung in der Qualifizierung von Prozessen in die BVI-Geschäftsstelle mit.