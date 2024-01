BVI fordert Aussetzung des GEG für Bestandsgebäude

Schon wenige Tage nach Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes zeigt sich, dass die praktische Umsetzung der Energiewende in Deutschlands Bestandsbau nahezu unmöglich ist, kritisiert der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V. Auf der Münsteraner Verwalterkonferenz fordert der Verband daher, das Gesetz für Bestandsgebäude vorerst auf Eis zu legen und so zu überarbeiten, dass es praktikabel sei.

