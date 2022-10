BVI.EU feiert Fertigstellung des Green Business Park Carnaperhof Essen

Im Juni 2021 fand der Spatenstich statt, nun ist der Green Business Park Carnaperhof in Essen fertiggestellt. Dazu gratulierten Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen und EWG-Geschäftsführer Andre Boschem dem belgischen Investor BVI.EU im Rahmen der Expo Real. Ca. 95 % der Flächen sind bereits vermietet, rund 130 Arbeitsplätze entstanden. Von der Ruhrmetropole aus startet der Investor nun den deutschlandweiten Rollout ihres Gewerbepark-Konzeptes. Auch in Essen geht es weiter: Planungen für ein weiteres Businesspark-Konzept am Carnaperhof stehen bereits.

