BVG kippt Berliner Vorkaufsrechtspraxis teilweise

Eine erneute Schlappe für das Land Berlin: Die Vorkaufsrechtspraxis der Politik ist durch das Bundesverwaltungsgericht in Teilen für rechtswidrig erklärt worden.

.

Das Vorkaufsrecht dürfe nicht auf Basis der Annahme ausgeübt werden, dass der andere Käufer die Mieter in der Zukunft mutmaßlich aus dem Gebiet verdrängen könnte, entschied das Gericht am Dienstag (Az.: BVerwG 4 C 1.20). Das Gericht hob damit ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin von 2019 auf und gab einer klagenden Immobiliengesellschaft recht. In dem Fall ging es um ein Grundstück mit 20 Mietwohnungen und zwei Gewerbeeinheiten im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich einer Verordnung, die dem Schutz der Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen dient (sog. Milieuschutzsatzung). Das Bezirksamt übte das Vorkaufsrecht zugunsten einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft aus, um der Gefahr zu begegnen, dass ein Teil der Wohnbevölkerung aus dem Gebiet verdrängt wird, wenn im Anschluss an die Veräußerung die Wohnungen aufgewertet und die Mieten erhöht oder die Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt würden.



Aus Sicht des Immobilienverbands IVD ist das Urteil eine direkte Folge der gescheiterten Berliner Wohnungspolitik. „Wieder einmal hat die Politik gegen geltendes Recht verstoßen. Wieder einmal mussten erst die Gerichte entscheiden, dass die Berliner Praxis nicht mit Recht und Gesetz in Einklang zu bringen ist. Die Vermutung einer erhaltungswidrigen Nutzung rechtfertigt nicht zur Ausübung des Vorkaufsrechts. Damit hat das Urteil eine große Tragweite für Florian Schmidt und alle anderen Bezirke, die nur, weil sie Vermutungen über das künftige Verhalten eines Immobilienkäufers angestellt haben, vorsorglich das Vorkaufsrecht ausgeübt haben. Diese Praxis ist mit dem heutigen Tag beendet“, kommentiert IVD-Vizepräsident Dirk Wohltorf.



Statt einer Bundesratsinitiative, wie sie der Berliner Bausenator Sebastian Scheel (Die Linke) als Reaktion auf das Urteil fordert, brauche es nun echte Anstrengungen beim Wohnungsneubau, erklärt Wohltorf: „Das ist die übliche Reaktion der Berliner Politik. Statt sich bei den Berlinern zu entschuldigen, dass man wieder und wieder von Gerichten eingefangen werden muss, will man weiter mit dem Kopf durch die Wand und dann die Gesetze ändern. Schon der Mietendeckel ist krachend gescheitert. Nun soll dieser auch noch auf Bundesebene eingeführt werden. Beides bleibt in der Sache völlig falsch. Die Berliner Politik sollte ihre sozialistischen Fantasien ad acta legen und sich stattdessen endlich um den Wohnungsneubau kümmern. Das ist das Einzige, was den Berliner Mietern wirklich hilft.“



Zu diesem Zweck fordert Wohltorf die zügige Einberufung eines Berliner Wohngipfels: „Die Berliner Politik und Immobilienwirtschaft müssen sich jetzt gemeinsam an einen Tisch setzen. Alleingänge wie Mietendeckel und Vorkaufsrecht sind gescheitert und werden wieder scheitern, und zwar weil sie niemandem helfen. Die gegenwärtige Sackgasse kann nur überwunden werden, wenn aktiv neue Ansätze identifiziert und vorangetrieben werden. Der IVD fordert vor diesem Hintergrund einen Berliner Wohngipfel, bei dem alle Beteiligten nach einvernehmlichen Lösungen streben sollen.“



Ähnlich sieht es auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. Sie fordert fachlich, politisch und rechtlich fundierte Lösungen. „Wenn die Probleme weiter vor allem ideologisch getrieben angegangen werden, verspielt die Politik Berlins Standort-Image und Anziehungskraft“, sagte Kammer-Präsident Daniel-Jan Girl gegenüber der Presse. „Seriöse Politik sieht anders aus.“