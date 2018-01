BVG hegt Zweifel an der Grundsteuer

In Karlsruhe regt sich Zweifel an der Vereinbarkeit der Grundsteuer mit dem Grundgesetz, die seit Jahrzehnten nicht reformiert wurde [Bundesverfassungsgericht verhandelt über Grundsteuer]. Die Verfassungsrichter bemängelten in der gestrigen Verhandlung das Prinzip der Einheitswerte als Grundlage für die Besteuerung von Grundstücken. Das größte Problem sahen die Karlsruher Richter in der Tatsache, dass die Einheitswerte für Grundstücke und Häuser im Westen seit 1964 und in den neuen Bundesländern seit 1935 bestehen und seitdem nicht angepasst worden sind. Die Bundesregierung verteidigt die Berechnung der Grundsteuer indes und stuft die Ungleichbehandlung verschiedener Immobilien als „verhältnismäßig gering“ ein. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Michael Meister (CDU), erklärte, dass der seit Jahren unveränderten Einheitswerte zwar zu Wertverzerrungen führen, diese aber durch Steuermesszahlen korrigiert werden und das Gesetz daher nicht als verfassungswidrig einzustufen sei.

.

Für die Bundesregierung steht viel auf dem Spiel. Wenn Karlsruhe die Einheitswerte als verfassungswidrig einstuft, könnte es für Kommunen und Gemeinden zum Totalausfall der Grundsteuer kommen, warnten Vertreter von Bund und Länder. Insgesamt fließen fast 14 Milliarden Euro pro Jahr in die Kassen von Städten und Gemeinden und unter Strich müßten 35 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Bis aber letztendlich mit einem Ergebnis zu rechnen ist, werden noch einige Monate ins Land ziehen. Laut Beobachtern gilt es als wahrscheinlich, das Karlsruhe der Politik einen Zeitplan vorgibt, innerhalb dessen sie die Steuer reformieren muss. Den Worten des Vorsitzenden war jedoch deutlich zu entnehmen, dass das Gericht nicht gewillt ist, die derzeitige verfassungswidrige Situation weitere zehn Jahre zu tolerieren. Damit dürfte der Vorschlag des Bundesrates, die Grundsteuer in Zukunft anhand der Kostenwerte zu bemessen, hinfällig sein, da zur Ermittlung der Kostenwerte eine Übergangsfrist von zehn Jahren nötig wäre.



„Der Gesetzgeber steht vor einer großen Herausforderung. Die Reform darf nicht zu mehr Bürokratie führen und es darf keine enormen zusätzlichen finanziellen Belastungen für Mieter und Eigentümer geben„, so kommentiert Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD, die mündliche Verhandlung. Mit dem Vorschlag des Bundesrates (Drucksachen 18/10753 und 18/10751) liegt bereits ein Entwurf für eine Neuregelung der Grundsteuer vor. Danach soll als Bemessungsgrundlage in Zukunft der sogenannte Kostenwert dienen, der sich aus dem Bodenrichtwert und einem stark typisierten Gebäudesachwert zusammensetzt.



Der IVD-Steuerexperte Hans-Joachim Beck warnte schon im Vorfeld der Verhandlung dringend davor, diesen Gesetzesvorschlag umzusetzen. „Durch die vorgeschlagenen Kostenwerte wäre eine ständige Erhöhung der Grundsteuer vorprogrammiert. Steigende Bodenwerte und Baupreise würden auch ohne Anhebung der Hebesätze zu einem stetigen Anstieg der Grundsteuer führen. Zwar könnten die Gemeinden insofern ‚gegensteuern', indem sie die Hebesätze entsprechend absenkten. Nach der bisherigen Erfahrung ist damit aber kaum zu rechnen. Seit 1990 ist der durchschnittliche Hebesatz für die Grundsteuer B in Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern von 300 auf 517 Prozent gestiegen“, so Beck.



Zudem würden Neubauten gegenüber Altbauten aufgrund der steigenden Baukosten benachteiligt. „Der volle Ansatz der Bodenwerte würde vor allem in den Städten und in den begehrten Wohnlagen zu einer ‚explosionsartigen' Erhöhung der Grundsteuer führen. Wer sich etwa in den 70er-Jahren am damaligen Rand einer Großstadt ein Einfamilienhaus gekauft hat, würde ein Vielfaches der bisherigen Steuer zahlen müssen„, sagt Beck.



Er verweist darauf, dass Prof. Johanna Hey vom Institut für Steuerrecht an der Universität Köln in ihrem Gutachten, das die BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland in Auftrag gegeben hat, festgestellt habe, dass der Kostenwert auch verfassungsrechtlich bedenklich sei.



Nach Ansicht des Verbands ist auch der Vorschlag, bei sämtlichen Grundstücken nur den Bodenwert zu berücksichtigen, verfassungswidrig. Zwar ließe sich eine derartige Bewertung leicht umsetzen, weil die Bodenwerte bereits vorliegen. Dadurch würden jedoch bebaute und unbebaute Grundstücke gleichheitswidrig behandelt und unbebaute Grundstücke im Verhältnis zu ihrem Verkehrswert stärker belastet als bebaute Grundstücke. „Eine Grundsteuerreform muss kurzfristig umsetzbar und aufkommensneutral sein. Die unterschiedlichen Nutzungsarten müssen berücksichtigt, die Nutzer dürfen nur zumutbar belastet werden und eine nachhaltige Stadt- und Raumentwicklung muss möglich sein,“ so Beck.



Aus Sicht des IVD bietet sich daher das sogenannte Äquivalenzzahlen–Modell an, das von den Ländern Bayern, Baden-Württemberg und Hessen entwickelt worden ist. „Bei dem Südländer-Modell„ ergibt sich die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer aus den Flächen des Grundstücks und des Gebäudes. Die verschiedenen Nutzungsarten können durch unterschiedliche Multiplikatoren berücksichtigt werden. Ein solches Modell hätte außerdem den Vorteil, dass steigende Grundstückspreise und Baukosten nicht zu einem automatischen Anstieg der Grundsteuer führen würden“, so IVD-Präsident Jürgen Michael Schick.