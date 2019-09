BVFI erweitert Vorstand

Der Bundesverband für Immobilienwirtschaft (BVFI) hat seinen Vorstand auf sieben Personen erweitert. Wie der BVFI mitteilte, wählten die Mitglieder des Verbandes Kai Enders (Geschäftsführer der Engel & Völkers Residential GmbH), Kurt Friedl (Geschäftsführer der RE/MAX Germany), Oliver-D. Helfrich (Key Account Manager der Regionaldirektionen des BVFI), Marcus Lasar (ETL Rechtsanwälte GmbH) sowie Markus Langenbach (Geschäftsführer der Profi-Makler-Akademie) als neue Vorstände in das bisher zweiköpfige Gremium.

.

Wir freuen uns außerordentlich, mit den neuen Vorstandskollegen absolute Branchenkenner zu gewinnen. Damit wartet der Vorstand mit geballter Expertise in allen Bereichen der Immobilienwirtschaft auf“, sagt Jürgen Engelberth, Vorstandsvorsitzender des BVFI, nach der Wahl. „Die Immobilienbranche steht vor vielen Herausforderungen, die auf politischer Ebene thematisiert werden müssen. Wir werden ab sofort verstärkt den Ausbau unserer politischen Aktivitäten vorantreiben.“



Kai Enders ist Geschäftsführer der Engel & Völkers Residential GmbH. Er ist Vorstandsmitglied der Engel & Völkers AG in Hamburg und Präsident des Deutschen Franchiseverbandes.



Jürgen Engelberth hat jahrzehntelang Erfahrung in vielen Bereichen der Immobilienwirtschaft, unter anderem als Makler und Bauträger. Er ist einer der Pioniere der Digitalisierung im Immobilienbereich und seit Verbandsgründung Vorstandsvorsitzender des BVFI.



Kurt Friedl ist Geschäftsführer und Gesellschafter der RE/MAX Germany. Der Diplom-Betriebswirt blickt auf langjährige Erfahrung als Unternehmer und Bauträger zurück.



Oliver-D. Helfrich ist Key Account Manager für die Regionaldirektionen des BVFI. Der IHK-geprüfte Immobilienmakler und Fachwirt für Finanzberatung verantwortete zuvor die Makler-Weitbildung bei einem überregional tätigen Maklerunternehmen. Helfrich ist außerdem Buchautor für Immobilien-Fachliteratur.



Markus Langenbach ist Inhaber und Geschäftsführer der Profi-Makler-Akademie. Der Diplom-Betriebswirt und Softwareexperte lehrte neben seiner Geschäftsführertätigkeit im Immobilienbereich jahrelang als Trainer, Referent und Dozent.



Marcus Lasar ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Seine Kanzlei berät schwerpunktmäßig Immobilien-, Wirtschafts-, Bau- und Architektenrecht.



Helge Ziegler ist geschäftsführender Gesellschafter der ImmobiliA GmbH. Der Wirtschaftsjurist ist außerdem Buchautor für Fachliteratur und langjähriger Präsident des BVFI.