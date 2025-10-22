Buy-Out: Doric trennt sich von Quadoro-Unternehmensgruppe

Im Rahmen eines Management- und Mitarbeiter-Buy-Outs haben die Gründungsgesellschafter Axel Wünnenberg, Michael Denk und Dr. Peter E. Hein gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern sämtliche Anteile von der Quadoro-Unternehmensgruppe, bestehend aus der KVG Quadoro Investment GmbH und der Quadoro GmbH von der Doric Gruppe übernommen. Die neue Eigentümerstruktur stärkt Eigenverantwortung und Positionierung im Markt für Sachwertinvestments.

.

„Dass sich neben dem Management auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen an der Übernahme beteiligt haben, ist ein starkes Signal“, sagt Michael Denk, Geschäftsführer der Quadoro Investment GmbH. „Es zeigt die tiefe Verbundenheit unserer Teams mit dem Unternehmen und den gemeinsamen Glauben an unsere Wachstumsstrategie.“



Die neue Unternehmensführung vereint langjährige Branchenerfahrung mit neuen Impulsen für die Weiterentwicklung der Gruppe. Die Geschäftsführung der Quadoro Investment GmbH bilden Michael Denk, Dr. Peter E. Hein und Torben Werner, der zum 1. Oktober 2025 nach Genehmigung durch die BaFin als Geschäftsleiter für Risikomanagement und Finanzen bestellt wurde. Die Quadoro GmbH wird von Matthias Altenrichter, Frank-Peter Wolf und Axel Wünnenberg geleitet. Gemeinsam vereint das sechsköpfige Führungsteam umfassende Expertise in Kapitalverwaltung, Immobilien- und Energie-Asset-Management sowie Risikomanagement.



Quadoro verwaltet aktuell ein Portfolio von über 50 Energieinfrastruktur-Anlagen sowie ein diversifiziertes Immobilienportfolio. Die strategische Ausrichtung zielt auf den weiteren Ausbau beider Geschäftsbereiche: Im Bereich Energieinfrastruktur liegt der Fokus auf Wind- und Solaranlagen sowie innovativen Speicherlösungen. Im Immobiliensegment gewinnen neben klassischen Büro- und Wohnimmobilien zunehmend Objekte der sozialen Infrastruktur mit zukunftsfähigen Nutzungskonzepten an Bedeutung.



„Die neu gewonnene Unabhängigkeit eröffnet uns einzigartige Möglichkeiten“, sagt Axel Wünnenberg, Geschäftsführer der Quadoro GmbH. „Wir können nun noch agiler auf Marktchancen reagieren und dabei auf ein Team bauen, das nicht nur für, sondern mit dem eigenen Unternehmen arbeitet.