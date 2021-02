Buwog startet mit Rivus Vivere und Schöneck 13

Der Bauträger startet mit dem Bau von zwei neuen Wohnprojekten, die 361 Wohnungen in der österreichischen Hauptstadt auf den Markt bringen. Das Großprojekt Rivus liegt im 23. Bezirk und wird mit „Rivus Vivere“, 296 Mietwohnungen sowie 11 Gewerbeeinheiten umfasst, vervollständigt. Zudem entstehen mit dem Wohnprojekt „Schöneck 13“ 65 Eigentumswohnungen am Floridsdorfer Stadtrand.

Die Buwog treibt zu Beginn des neuen Jahres gleich mit zwei Baustarts das Projekt-Development voran. „Rivus Vivere“ und „Schöneck 13“ schaffen attraktiven urbanen Wohnraum am Puls der Zeit und repräsentieren zudem die Vielfalt im Neubau der Buwog: Mit 296 Mietwohnungen und zusätzlichem Infrastrukturangebot wird der letzte Bauteil im Quartier „Rivus“ in Liesing realisiert, am anderen Ende der Stadt, in Floridsdorf, entstehen 65 attraktive Eigentumswohnungen in Ruhelage. Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog Group GmbH, freut sich auf die spannende Weiterentwicklung des Portfolios: „Mit unseren zwei neuen Projekten demonstrieren wir einmal mehr die Bandbreite unseres Angebots, das unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen adressiert und sich nach aktuellen Wohnbedürfnissen richtet. Zudem entlasten wir mit qualitativem und großteils auch leistbarem Wohnraum den Wiener Wohnungsmarkt.“



Das Großprojekt „Rivus“ wird bis zu seiner geplanten Fertigstellung im November 2022 rund 800 Miet- und Eigentumswohnungen umfassen, etwa 500 Einheiten sind bereits fertiggestellt und verwertet. „Rivus Vivere“ wird nun mit 296 Mietwohnungen und zusätzlichem Infrastrukturangebot die Anlage komplettieren. Die Wohnungen im von PPAG architects ztgmbh konzipierten Gebäude sind zwischen 54 m² und 76 m² groß und verfügen über Freiflächen wie Balkone, Terrassen oder Eigengärten. Die am Gebäude angrenzende Piazza und viele Gewerbeflächen im Erdgeschoß werden das Quartier zusätzlich beleben.



Der Bernreiterplatz in Floridsdorf bietet die ideale Lage zwischen erholsamem Naturraum und der Vielfalt städtischen Lebens. Bis Ende 2021 entstehen hier 58 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit Balkon, Loggia, Terrasse oder Eigengarten sowie 7 freifinanzierte Maisonette-Eigentumswohnungen im Innenhof mit Terrasse und Eigengarten. Die Wohnungen verfügen über eine Wohnnutzfläche von 34 bis 109 m².