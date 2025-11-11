Buwog startet Bau des Südtiroler Quartiers in Salzburg

In Salzburg-Liefering hat die Buwog mit den Bauarbeiten für das Südtiroler Quartier in der Siebenbürgerstraße begonnen. Der erste Abschnitt umfasst 68 freifinanzierte Mietwohnungen und drei Gewerbeeinheiten. Gemeinsam mit Rhomberg Bau und Gropyus entsteht ein nachhaltiges Stadtquartier mit rund 400 Wohnungen, ein Drittel davon gefördert, und zehn Gewerbeeinheiten. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts erfolgt 2026, der Abschluss des Gesamtprojekts ist für 2028 geplant.

.

Dem Baustart ging ein europaweiter Architekturwettbewerb mit strengen städtebaulichen Rahmenbedingungen voraus, den die Pos Architekten ZT GmbH mit dem Team rund um Ursula Schneider für sich entscheiden konnte. Die etappenweise Realisierung auf dem Grundstück in der Siebenbürgerstraße 1–19 erfolgt im Sinne der Bestandsmieterinnen und Bestandsmieter der Liegenschaft und ermöglicht einem Großteil der rund 60 Parteien einen Wechsel in die neue Anlage mit nur einmaligem Umzug. Dabei werden die Wohnungen des ersten Bauabschnitts den bisherigen Bewohnerinnen und Bewohnern zu besonders vergünstigten Konditionen angeboten.



„In enger Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtregierung ist es uns gelungen, ein äußerst bedeutsames Projekt in die Umsetzung zu bringen, das dem Wohnungsmangel in Salzburg entgegenwirkt. Zudem schaffen wir durch die Kooperation mit Gropyus und Rhomberg Bau nicht nur nachhaltigen und leistbaren Wohnraum, sondern entwickeln den bis dato größten Holzwohnbau Österreichs“, sagt Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog Group GmbH.



Das technologiebasierte Bauunternehmen Gropyus startet mit Baubeginn des Südtiroler Quartiers in Zusammenarbeit mit der Rhomberg Bau GmbH als Generalunternehmer in seinem Heimatmarkt Österreich sein erstes Bauvorhaben. Im Zuge des ersten Bauabschnitts entstehen zwei Mehrfamilienhäuser in serieller Holzbauweise mit 68 Wohneinheiten – 62 davon werden mit dem Bausystem von Gropyus errichtet, sechs Wohnungen im Bausystem von Rhomberg Bau. Die beiden Neubauten weisen eine Bruttogeschoßfläche von insgesamt rund 4.500 m² auf, rund 3.800 m² davon errichtet Gropyus.



„Als in Wien gegründetes Unternehmen ist es für uns ein großartiger Meilenstein, nun auch in Österreich unseren vollständig digitalisierten und industriellen Bauansatz in der Praxis zu zeigen. Und das in einem so zukunftsweisenden Projekt wie dem Südtiroler Quartier. Der österreichische Wohnungsmarkt steht vor großen Herausforderungen: gestiegene Baukosten, knapper Wohnraum und hohe ökologische Anforderungen, um die Emissionen der Bauindustrie zu senken. Unser Ansatz bietet hierfür eine echte Chance und schafft schnell bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum“, sagt Markus Fuhrmann, Gründer und Co-CEO von Gropyus.