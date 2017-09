Buwog sieht Wohnungsneubau als Motor

Strategische Kurskorrektur: Nachdem mit dem Wohnungsneubau derart vortreffliche Ergebnisse erzielt worden sind, betrachte die Buwog das ehedem als Add-on bewertete Engagement inzwischen als den Wachstumsmotor des Konzerns. Das erklärte jedenfalls CEO Daniel Riedl anlässlich der Präsentation der Geschäftsjahreszahlen (30.4). Und die dürfen getrost als rekordverdächtig eingestuft werden: Das Konzernergebnis legte um 53 Prozent auf 366,7 Millionen Euro zu und die im Geschäftsjahr erwirtschafteten 117,2 Mio. Euro Recurring FFO "lassen uns auf ein neues Rekordergebnis blicken“, so Riedl.

.

Die Wiener halten nach eigenen Angaben aktuell eine Pipeline mit 3.700 Einheiten (845 Millionen Euro Gesamtinvest)., deren Bau in den Bestand wandert und zeitnah auf 5.500 Objekte aufgestockt werden soll. Mit 2,085 Milliarden Euro schlagen die 6.500 Einheiten zu Buche, die in den Verkauf wandern. Die Buwog wird sich dabei auch weiterhin auf die drei deutschsprachigen Metropolen Hamburg, Berlin und Wien konzentrieren. Wobei das zweigleisige Konzept – Bau von Eigentumswohnungen für den Verkauf und Errichtung von Mietwohnungen für den Bestand – intensiviert werden soll, um ein organisches Wachstum zu generieren.



Das Konzernergebnis wirft auch ein Schlaglicht auf den von CBRE konstatierten Wertzuwachs des Immo-Vermögens: Die Neubewertung erreichte Ultimo April 335,1 Millionen Euro – gegenüber 177,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. Das operative Ergebnis (EBITDA) pendelte mit 188,1 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert (187,2 Millionen Euro), wohingegen das Vorsteuerergebnis (EBT) eine Höhe von 458,3 Millionen Euro erreichte (308,2 Millionen Euro). Ein 7,5 prozentiges Plus auf 214,4 Millionen Euro legten die Nettokaltmieten vor (199,4 Millionen Euro).



Durch die erfolgreiche Platzierung einer 5-jährigen 300 Mio. Euro Wandelanleihe mit Nullkupon sowie durch Refinanzierungsmaßnahmen konnte die Buwog Group im Geschäftsjahr 2016/17 auch erneut ihre Finanzierungsparameter verbessern. Die Durchschnittsverzinsung der Finanzverbindlichkeiten liegt mittlerweile nur noch bei 1,78% (Vorjahr: 2,19%) bei einer durchschnittlichen Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten von 11,8 Jahren und einer durchschnittlichen Zinsbindung von 9,7 Jahren. Der Loan to Value (LTV), den die Buwog Group nachhaltig unterhalb von 45% halten möchte, ging weiter zurück und liegt zum Stichtag 30. April 2017 nur noch bei 44,1% (Vorjahr: 47,6%). „Auf Basis der erfolgreichen Kapitalmaßnahmen kann das Wachstum des Unternehmens, insbesondere auch beim Bauen für den eigenen Bestand, fortgesetzt werden“, so stv. CEO und CFO Andreas Segal abschließend.



Der Vorstand geht auch für das Geschäftsjahr 2017/18 von einem weiterhin insgesamt positiven Marktumfeld aus und prognostiziert einen Recurring FFO von mindestens 125 Mio. Euro. Angesichts der positiven Ergebnisentwicklung im zurückliegenden Geschäftsjahr werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung die erneute Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,69 Euro pro Aktie vorzuschlagen.