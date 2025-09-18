Buwog-Projekt Viéno in Vösendorf feiert Dachgleiche

Das Neubauprojekt Viéno der Buwog in Vösendorf hat die Dachgleiche erreicht. Auf dem Areal südlich von Wien entstehen 513 freifinanzierte Mietwohnungen mit nachhaltiger Energieversorgung und grünen Freiräumen. Die Fertigstellung ist bis Frühjahr 2027 geplant.

.

Nach zwei Jahren der Zurückhaltung hat die Buwog Ende letzten Jahres eine Investitionsoffensive gestartet und mit dem Projekt Viéno in Vösendorf ihre Neubauaktivitäten wieder aufgenommen. Südlich von Wien, im Gebiet zwischen der Willi-Hafenscher-Gasse und Ortsstraße, entsteht auf den ehemaligen Alvorada-Gründen ein nachhaltiges Wohnquartier mit 513 freifinanzierten Mietwohnungen. Für die Architektur verantwortlich sind Gustin & Zieser Architekten. Am 11. September fand die Dachgleiche für Viéno statt.



„Mit seiner Lage im Wiener Einzugsgebiet und einem Volumen von mehr als 500 freifinanzierten Mietwohnungen erfüllt Viéno die grundlegenden Anforderungen an ein Neubauprojekt in puncto Wirtschaftlichkeit und trägt überdies dazu bei, auf die hohe Nachfrage nach Mietwohnungen im Ballungsraum Wien/Wien Umgebung zu reagieren. Es ist eine große Freude, der Fertigstellung des Projekts im Frühjahr 2027 mit der Dachgleiche nun einen Schritt näher gekommen zu sein, und ich bedanke mich bei allen beteiligten Partnern, die mit viel Engagement und Kompetenz einen wertvollen Beitrag leisten“, sagt Andreas Holler, für das Development verantwortlicher Geschäftsführer der Buwog.



„Mit unserer Investitionsoffensive haben wir allein im ersten Halbjahr mehrere neue Projekte gestartet, die in Summe rund 1.000 Miet- und Eigentumswohnungen umfassen. Viéno ist nun das erste unserer neuen Projekte, mit dem wir wieder eine Dachgleiche feiern dürfen und somit auch Symbol dafür, dass wir die Pause-Taste gelöst und wieder alle Hebel auf Wachstum gesetzt haben“, so Holler weiter.



Die Wohnungen wurden für verschiedene Lebenssituationen konzipiert: Großzügig bemessene Räume bieten Singles, Paaren und Familien ausreichend Platz zur individuellen Gestaltung. Dank einer innovativen Energieversorgung mittels Tiefensonden und Photovoltaik erfüllt Viéno die aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und EU-Taxonomie.