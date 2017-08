Buwog-Projekt Southgate mit 242 Wohneinheiten ist fertiggestellt

Am 7. August 2017 feierte die Buwog Group die Fertigstellung des Projekts Southgate am Standort Sagedergasse Ecke Altmannsdorfer Straße im 12. Wiener Gemeindebezirk. Aufgeteilt auf 78 Miet- und 164 freifinanzierte Eigentumswohnungen entstanden hier seit 2015 und aufgeteilt auf fünf freistehende Gebäude rund 240 Wohneinheiten.



Gleichzeitig mit der Fertigstellung des fünften und letzten Bauteils geht die Übergabe der nun bezugsfertigen Wohneinheiten in die letzte Runde: Gemeinsam mit Gabriele Votava, Bezirksvorsteherin des 12. Bezirks, überreichte Andreas Holler, für das Development verantwortlicher Geschäftsführer bei der Buwog Group, symbolisch den Schlüssel zu den neuen vier Wänden an eine Familie.



„Wir sind unglaublich stolz darauf, etwa zwei Monate vor dem geplanten Fertigstellungstermin alle Arbeiten im Projekt Southgate abgeschlossen zu haben und die neuen Wohnungen an die neuen Bewohner zu übergeben. Unser Dank gilt insbesondere unseren starken und verlässlichen Partnern, die hier für unsere Mieter und Eigentümer großes geleistet haben“, so Holler.



Das Tor zum Süden als Ruhepol

Die gesamte Anlage ist nach Süden ausgerichtet und bietet damit ein helles und freundliches Wohngefühl. Trotz der sich dynamisch entwickelnden Umgebung können Bewohner den städtischen Trubel hinter sich lassen, denn eingebettet in ein parkähnliches Grünareal bietet Southgate viel Ruhe und aufgrund der durchdachten Anordnung der Gebäude auch ein hohes Maß an Privatsphäre. So verfügen auch alle Wohneinheiten über private Freiflächen wie Eigengarten, Loggia oder Terrasse. In der Umgebung von Southgate befinden sich mehrere Schulen und Einkaufsmöglichkeiten. Die U6-Station „Am Schöpfwerk“ und die S-Bahnstation „Hetzendorf“ sind in Gehweite gelegen, in unmittelbarer Nähe halten die Buslinien 64A und 16A.