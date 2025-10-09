Nahezu vermarktet
Buwog-Projekt Deck Zehn erhält Gold
Das Neubauprojekt „Deck Zehn” der Buwog hat das ÖGNI-Zertifikat in Gold erhalten. Die Nachhaltigkeitsauszeichnung wurde dem Team der Buwog von Peter Engert, dem Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, feierlich auf der Expo Real überreicht.
"Wir freuen uns sehr und sind äußerst stolz darauf, dass ein weiteres unserer Neubauprojekte von ÖGNI ausgezeichnet wurde. Dies spiegelt unser hohes Engagement für nachhaltige Projektentwicklung wider und spornt uns an, in diesem Bereich beispielgebend voranzugehen“, so Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog Group GmbH.
Das Neubauprojekt zeichnet sich neben seiner optimalen Lage in unmittelbarer Nähe des Wiener Hauptbahnhofes durch seine hohe nachhaltige Qualität aus. Die umfassenden Maßnahmen reichen vom durchgeführten Produkt- und Chemikalienmanagement über die Sicherung der Biodiversität bis hin zur Erstellung einer Gebäudeökobilanz samt Lebenszykluskostenbetrachtung und vielem mehr. Die Bewohner:innen profitieren also neben der hohen Wohnqualität und zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen, wie etwa einem Shared-Office-Space, einem Wellness-Bereich mit Sauna, einer Outdoor-Fitness-Anlage und Urban Gardening Flächen auf dem Dach auch von der erstklassigen Qualität der eingesetzten Baustoffe und Bauprodukte. Um die nachhaltige Mobilität zu fördern erhalten alle Käufer zudem eine Jahreskarte der Wiener Linien gratis dazu.
Das Projekt mit insgesamt 229 freifinanzierten Eigentumswohnungen in der Laxenburger Straße in Wien Favoriten konnte bereits eine Vielzahl von Bewohnern von sich überzeugen – aktuell sind nur noch 7 Wohnungen verfügbar.