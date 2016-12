Buwog plant Bau von 3.000 Mietwohnungen

Die Buwog AG hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 vor allem in den beiden Geschäftsbereichen Asset Management und Property Sales zugelegt. Durch neue Grundstücksankäufe wurde die Development-Pipeline auf ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,55 Mrd. Euro ausgebaut. Um ihr Portfolio angesichts gestiegener Immobilienpreise sukzessive ausbauen zu können, errichtet die Buwog Group zunehmend auch Mietwohnungen, die zur Übernahme in den eigenen Bestand vorgesehen sind. Aktuell ist der Bau von rund 3.000 Mietwohnungen für den eigenen Bestand in den Städten Berlin, Hamburg und Wien geplant. Mit weiteren Grundstückszukäufen in näherer Zukunft soll dieses Cluster auf rund 5.000 Mietwohnungseinheiten ausgebaut werden.

.

Zum Berichtsstichtag am 31. Oktober 2016 befanden sich bereits 1.387 Einheiten im Bau; das waren rund 43 % mehr als zum Ende des vorigen Geschäftsjahres am 30. April 2016. Nach einem Ergebnisbeitrag des Property Developments von 2,1 Mio. Euro im ersten Halbjahr wird für das Gesamtjahr ein Beitrag zum Recurring FFO von mindestens 13 Mio. Euro erwartet. Der Geschäftsbereich Property Sales steigerte die Anzahl verkaufter Einzelwohnungen bei einer Marge von rund 57% im Jahresvergleich um rund 8% auf 341 Einheiten. Das operative Ergebnis lag bei 25,5 Mio. Euro.



Der FFO der Buwog Group stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18,6% auf insgesamt 57,6 Mio. Euro. Angesichts der erfolgreichen Entwicklung bestätigte der Vorstand seine Prognose für den Gesamtjahres-FFO in Höhe von mindestens 108 Mio. Euro. Der EPRA-NAV (Nettovermögenswert je Aktie gemäß den Berechnungsleitlinien der EPRA) lag zum Berichtsstichtag am 31. Oktober 2016 bei 21,45 Euro und damit um 6,3% höher als zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres (20,18 Euro).



Im operativen Geschäft der Buwog Group hat das Asset Management als größter Geschäftsbereich während des Berichtszeitraums einen Ergebnisbeitrag in Höhe von 78,5 Mio. Euro erwirtschaftet. In den Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development wurden Ergebnisbeiträge von 25,5 Mio. Euro bzw. 2,1 Mio. Euro erzielt. In Summe erzielte die Buwog Group im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 ein EBITDA von 86,4 Mio. Euro. Das auf der Halbjahresbewertung des Immobilienvermögens durch den unabhängigen Gutachter CBRE basierende Neubewertungsergebnis belief sich auf 173,8 Mio. Euro, worin sich vor allem die starke Yield Compression in den Kernstandorten in Deutschland widerspiegelt. Der Fair Value der Bestandsimmobilien erhöhte sich somit seit dem Bilanzstichtag des Geschäftsjahres 2015/16 um 4,7% auf rund 3,9 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug im ersten Halbjahr 179,2 Mio. Euro. Das Konzernergebnis lag bei 146,2 Mio. Euro.



Die annualisierte Nettokaltmiete erhöhte sich im Vergleich zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres um 2,9% auf 207 Mio. Euro (30. April 2016: 201 Mio.). Das like-for-like-Mietwachstum betrug im ersten Halbjahr 4,4%; der Leerstand bewegt sich mit insgesamt 3,5% weiterhin auf einem niedrigen Niveau.



Nach dem Berichtszeitraum gelang der Buwog Group darüber hinaus ein weiterer Durchbruch bei der Verfolgung ihres Ziels der Portfolioverdichtung in Österreich. Am 07. Dezember 2016 wurde der Vertrag zum Verkauf ihres Tirol-Portfolios mit 1.146 Wohneinheiten und einer Gesamtnutzfläche von rund 89.000 m² an den Investmentfond Jargonnant Partnerts unterzeichnet [Buwog verkauft 1.146 österreichische Wohnungen an Jargonnant Partners]. Die Buwog erwartet aus dem Verkauf einen Free-Cash-Flow in Höhe von rund 90 Mio. Euro, der für weiteres Wachstum in Deutschland eingesetzt werden soll.