Buwog-Neubauvolumen auf Rekordniveau

2022 wird auch für die Buwog ein Rekordjahr: Erstmals in der Unternehmensgeschichte werden mehr

als 2.000 Einheiten fertiggestellt und übergeben werden.

.

Die exakt 2.082 Wohnungen entfallen auf sieben Wohnprojekte in Wien, darunter der Marina Tower (511), Kennedy Garden (512), Rivus Vivere (296) und der Helio Tower (401). Freifinanzierte Eigentumswohnungen machen mit 1.194 Einheiten fast 60 Prozent des Gesamtvolumens aus, dazu kommen 591 freifinanzierte Mietwohnungen und 297 geförderte Mietwohnungen im Rahmen der Wiener Wohnbauinitiative. Aktuell sind mehr als 80 Prozent aller in Fertigstellung befindlichen Wohnungen vermietet oder verkauft, im kürzlich fertiggestellten Marina Tower sind es bereits über 90 Prozent.



Der Bauträger steht damit nach eigenen Angaben für mehr als zehn Prozent des gesamten Wohnungsneubaus in Wien, im Bereich freifinanzierte Eigentumswohnungen erreicht der Marktanteil sogar 16 Prozent, beides ebenfalls neue Rekordwerte.



Dem Rekordjahr 2022 werden weitere starke Jahre folgen: Fast 5.000 weitere Einheiten in spannenden Projekten befinden sich derzeit in Entwicklung. „Zudem haben wir mehrere attraktive Liegenschaften erworben, mit denen wir unser Neubaugeschäft mittel- und langfristig absichern können“, so Buwog-Geschäftsführer Andreas Holler.



Sehr aktiv ist das Unternehmen auch in der Bewirtschaftung und weiteren Aufwertung ihres Bestands von

rund 21.500 Wohnungen. Für 2022 ist die Sanierung von mehr als 1.200 Bestandswohnungen geplant

und zusätzlich werden mehr als 140 Investitionen in Allgemeinbereiche von Bestandsobjekten

getätigt. Auch diese tragen wesentlich zur Steigerung der Qualität der Wohnanlagen bei.