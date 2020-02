Buwog kauft riesiges Areal von Rewe

Wie das Wirtschaftsmagazin Gewinn in seiner neuen Ausgabe berichtet, hat die Buwog ein 26.800 m² großes Areal an der Alten Donau in Wien vom Rewe-Konzern gekauft. Die Tochter der deutschen Vonovia arbeitet nun an der zukünftigen Gestaltung des Areals, hieß es auf Anfrage des Magazins. Es sei ein Mix aus geförderten und freifinanzierten Wohnungen geplant. Damit füllt der Projektentwickler seine Pipeline weiter. Allein in diesem Jahr plant die Vonovia-Tochter den Start von elf Projekten, die rund 1.800 Wohneinheiten umfassen. Rund 380 weitere Wohnungen werden bis Ende des Jahres fertig gestellt.

.

„Der Wiener Wohnungsmarkt verzeichnet nach wie vor einen Nachfrageüberhang, weshalb wir es als unsere Aufgabe sehen, dieser angespannten Situation mit der Entwicklung von qualitativem und zu einem Großteil auch leistbarem Wohnraum entgegenzuwirken“, erklärt Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog Group GmbH. „In unserer Pipeline befinden sich einige erstklassige Entwicklungsprojekte in Top-Lagen, mit denen wir exzellent für 2020 aber auch für die kommenden Jahre gerüstet sind.“



Bereits 2019 konnte Buwog 842 Wohnungen im Zuge ihrer Entwicklungsaktivitäten fertigstellen, darunter auch das Projekt „SeeSee Tower. In 2020 werden elf Projekte in die Umsetzung. Damit entstehen in den Bezirken 2, 3, 10, 11, 14, 19, 21 und 23 zahlreiche neue Wohnungen in Wien – in Summe 390 freifinanzierte Mietwohnungen, 297 Mietwohnungen im Rahmen der Wiener Wohnbauinitiative und 1.116 freifinanzierte Eigentumswohnungen.



Planungen im 1. Bezirk

Für das vom Rewe-Konzern für 26,7 Millionen Euro verkaufte ehemalige Freizeitareal sind noch keine Planungsdetails bekannt. Die verwilderte Tennisanlage ist seit fast zehn Jahren geschlossen. Dahinter erstreckt sich ein 18.000 m² großes Gewerbegrundstück, das mit der Halle eines früheren Adeg-Großmarkts bebaut ist. Das 8.800 m² große Grundstück liegt direkt gegenüber dem Strandbad Gänsehäufel, vom Naherholungsgebiet Alte Donau nur durch einen Gehweg getrennt. Das Filetstück direkt an der Donau bietet immenses Potenzial, doch so einfach ist die Sache nicht, da das Areal als Gewerbegebiet ausgewiesen ist. Laut österreichischer Medien lehnte Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) dort die Errichtung von Wohnbau bis dato ab.