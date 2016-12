Buwog kauft Projektgesellschaft von der WSE

Die WSE Wiener Standortentwicklung, ein Unternehmen der Wien Holding, hat das strukturierte, zweistufige Verkaufsverfahren für das Projekt Rathausstraße 1 erfolgreich abgeschlossen. Nach der Prüfung der verbindlichen Angebote wurde die Buwog Group mit ihrem Angebot für den Erwerb sämtlicher Gesellschaftsanteile an der Projektgesellschaft Rathausstraße 1 Entwicklung GmbH als Bestbieter ermittelt. Der entsprechende Übernahmevertrag wurde am Mittwoch Nachmittag unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Objekt mit einer Bruttogeschoßfläche von rund 12.000 m² befindet sich in einer der besten Lagen Wiens: in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und zum Parlament, direkt angebunden an den künftigen U-Bahn-Verkehrsknoten U2/U5 und mit einer Straßenbahnhaltestelle vor der Tür. In den Untergeschoßen befindet sich eine Garage mit knapp 150 Stellplätzen. Die börsennotierte Buwog Group wird an diesem Standort ihr neues Kunden- und Verwaltungszentrum errichten.



Die WSE Wiener Standortentwicklung hat mit dem Architekturwettbewerb und der behördlichen Genehmigung des Projekts den Grundstein für eine erfolgreiche Realisierung gelegt. Die Stadt Wien wird auch künftig Eigentümerin der Liegenschaft Rathausstraße 1 bleiben, da es sich um ein Baurecht handelt. Beim Verfahren handelte es sich um ein offenes, zweistufiges, international bekannt gemachtes Verkaufsverfahren, das verkäuferseitig von der EHL Investment Consulting GmbH begleitet wurde.