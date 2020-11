Buwog kauft Berliner Großprojekt von Eyemaxx

Die Buwog Bauträger GmbH baut ihren Bestand mit dem Kauf einer Projektentwicklung von Eyemaxx in Berlin aus. Über den Kaufpreis für das Projekt „Poesie Quartier“ in Marzahn-Hellersdorf wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing hat laut der beiden Parteien aber bereits stattgefunden.

.

Auf dem rund 13.800 m² großen Grundstück im Münsterberger Weg im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist der Bau von sechs Mehrfamilienhäusern, zwölf Reihenhäusern und drei Doppelhäusern mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt 13.400 m² sowie 126 Stellplätze und 22 Außenstellplätze geplant. Die Fertigstellung des Neubauprojekts ist für das zweite Quartal 2024 vorgesehen. Eyemaxx hat das Projekt nun komplett an die Buwog Bauträger GmbH übergeben, welche die weitere Realisierung des Projekts übernimmt.



„Mit dem Kauf des Areals im Münsterberger Weg erweitern wir unsere Neubau-Pipeline um ein attraktives Projekt im Berliner Osten. Nun freuen wir uns in Berlin-Kaulsdorf neuen Wohnraum realisieren zu können. Dabei liegt der Fokus auf Mietwohnungen und Reihenhäusern für Familien, die hier insbesondere von der sehr guten ÖPNV-Anbindung profitieren“, so Eva Weiß, Geschäftsführerin der Buwog Bauträger GmbH.