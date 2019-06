Buwog hisst Richtkrone über Wiener Wohnprojekt

Am 6. Juni 2019 feierte die Buwog Dachgleiche für das Projekt „Linke Wienzeile 280“ im 15. Wiener Gemeindebezirk. Das von der Strabag Real Estate erworbene Projekt liegt in unmittelbarer Nähe zum Schloss Schönbrunn und umfasst 192 Mietwohnungen. Eine hauseigene Tiefgarage mit 147 Stellplätzen sowie eine Geschäftsfläche im Erdgeschoß sind ebenfalls vorgesehen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2020 geplant.

.