Buwog Group erwirbt Wohnprojekt Linke Wienzeile

Linke Wienzeile 280

© Strabag / Room8 Architects

Die Buwog hat das Wohnprojekt „Linke Wienzeile 280“ im 15. Wiener Gemeindebezirk vom Entwickler Strabag Real Estate erworben. Die zur EHL-Gruppe zählende EHL Investment Consulting hat vermittelt. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

.

Die Strabag Real Estate wird in unmittelbarer Nähe zur U4-Station Schönbrunn ein Mietwohnhaus mit ca. 10.300 m² Wohn- und Geschäftsflächen errichten. Dieses soll 192 Wohneinheiten sowie eine hauseigene Tiefgarage mit 147 Stellplätzen umfassen. Für die Erdgeschoßflächen wurde bereits ein langfristiger Mietvertrag mit einem renommierten Lebensmittelhändler abgeschlossen. Die Fertigstellung soll bis Mitte 2020 erfolgen. Das Projekt profitiert von der verkehrsgünstigen Lage zwischen Westausfahrt und Innenstadt und der Nähe zum Schönbrunner Schlosspark.



„Die Linke Wienzeile 280 wird unsere bestehenden Entwicklungstätigkeiten im Westen Wiens optimal ergänzen“, sagt Herwig Teufelsdorfer, COO der Buwog Group. „Das Gebiet westlich der Wiener Innenstadt wird unter Wohnungssuchenden aufgrund der attraktiven Verkehrsverbindungen und der Nähe zu großen Naherholungsgebieten wie Schönbrunn immer beliebter und ist daher auch einer unserer Schwerpunkte im Anlage- und Developmentbereich. Mit Projekten wie den City Apartments in der Rechten Wienzeile oder Park Living in der Penzinger Straße sind wir hier bereits ausgesprochen stark vertreten.“