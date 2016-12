Buwog feiert weiteres Richtfest im Stadtquartier 52 Grad Nord

Die Buwog Group hat Anfang Dezember in Anwesenheit von Rainer Hölmer, Bezirksstadtrat von Berlin-Köpenick, und zahlreichen weiteren Gästen das Richtfest für den dritten Bauabschnitt im Projekt 52° Nord in Berlin-Grünau gefeiert. Damit ist der Rohbau des dritten Teilprojekts dieser Quartiersentwicklung am Dahmeufer entlang der Regattastraße nach rund achtmonatiger Bauzeit planmäßig fertiggestellt.

.

Die im „Ankerviertel“ entstehenden 86 Mietwohnungen wird Buwog komplett in ihr Vermietungsportfolio übernehmen und somit ihren Eigenbestand in Berlin weiter vergrößern. Insgesamt wird das neu entstehende Stadtquartier sowohl Eigentumswohnungen als auch Mietwohnungen bieten, ergänzt um eine Kindertagesstätte sowie Außenanlagen mit hoher Aufenthaltsqualität. Eine Besonderheit ist die nachhaltige Bauweise des Ankerviertels, die ohne zusätzliche Dämmung an der Fassade auskommt und von Buwog in Zusammenarbeit mit der Wienerberger AG entwickelt wurde. Zudem errichtet der Investor für das Quartier 52° Nord ein eigenes Nahwärmenetz mit einer Blockheizkraftwerk-Energiezentrale, wodurch im gesamten Quartier ein Primärenergiefaktor von Null erreicht wird.





Foto v.l.n.r.: Daniel Riedl, CEO der Buwog Group, Alexander Happ, Geschäftsführer Development Deutschland von Buwog und Rainer Hölmer, Bezirksstadtrat von Berlin-Köpenick beim Richtfest für das Projekt Ankerviertel in Berlin-Grünau.



Daniel Riedl, CEO der Buwog Group, sagte: „Als wir vor einigen Jahren nach Berlin gekommen sind, haben wir von Anfang an gesagt, dass dies für uns ein langfristiges Engagement sein wird. Diese Absicht dokumentieren wir einmal mehr durch die geplante Übernahme des Ankerviertels in unser Bestandsportfolio. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag zu einer Vergrößerung des Angebots auf dem angespannten Berliner Mietwohnungsmarkt.“



#bild-17293-200 „Mit dem Richtfest des ,Ankerviertels‘ haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Neugestaltung und -belebung dieser lange Jahre ungenutzten Fläche erreicht. Mit jedem fertiggestellten Gebäude wird die neue städtebauliche Qualität dieses modernen und nachhaltigen Wohnquartiers in bester Grün- und Wasserlage deutlicher spür- und erlebbar“, ergänzt Alexander Happ, Geschäftsführer Development Deutschland bei der Buwog Group.