Unter Anwesenheit von Bezirksvorsteher Thomas Steinhart fand am 4.7.2023 die offizielle Schlüsselübergabe an die neuen Bewohner des Buwog-Projekts Haller statt. In einem ruhigen Eck zwischen Simoningplatz und dem Treppelweg, befindet sich die gerade fertiggestellte Wohnhausanlage mit 127 freifinanzierten Eigentumswohnungen.

Fotos: BUWOG / Stephan Huger



[…]