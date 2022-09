Buwog feiert Dachgleiche in Wien-Simmering

Am vergangenen Donnerstag feierte Buwog für sein Wiener Projekt „Haller“ Dachgleiche. Andreas Holler, für das Development verantwortlicher Geschäftsführer, begrüßte die rund 100 Gäste und richtete seinen Dank an alle am Projekt beteiligten Partner – darunter auch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und das für die Architektur der drei Baukörper verantwortliche Architekturbüro Foam.

.

„Wir freuen uns, den Rohbau von ‚Haller‘ planmäßig fertiggestellt zu haben – das verdanken wir vor allem unseren verlässlichen und kompetenten Projektpartnern“, so Andreas Holler. „Haller bietet seinen zukünftigen Bewohnern durchdachte Wohnkonzepte im Einklang mit der Natur in einem spannenden Entwicklungsgebiet mitten in Wien.“



Die neue Wohnhausanlage mit 127 freifinanzierten Eigentumswohnungen entsteht in der Hallergasse 8a-12a – einem ruhigen Eck zwischen Simoningplatz und dem Treppelweg. Im Fokus stehen großzügige Gemeinschaftsflächen und private Freiräume wie Balkone, Loggien oder Terrassen mit Eigengärten für alle Bewohner. Thomas Steinhart überzeugte sich vor Ort von der Entwicklung des Projekts und bedankte sich für den reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten. „Als Bezirksvorsteher bin ich sehr froh, dass in Simmering neuer hochwertiger Wohnraum geschaffen wird und mit dem Bau von Projekten wie Haller auch die Gebietsentwicklung vorangetrieben wird“, so Steinhart.



Das Projekt Haller wurde vom Architekturbüro Foam geplant und befindet sich in fußläufiger Entfernung zu den beiden U3-Stationen Zippererstraße und Gasometer – ganz nah also an umfassenden Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Auch das Gebiet rund um die Hallergasse ist im Wandel: Die Industrie wandert ab, viele Menschen unterschiedlichen Alters ziehen in neue Wohnanlagen ein. Das Buwog-Projekt Haller besteht aus drei Baukörpern mit je vier Stockwerken, die Wohnungen sind zwischen 51 m² und 113 m² groß und verfügen allesamt über private Freiflächen wie Balkon, Terrasse oder Eigengarten. Haller zeichnet sich auch durch die Erhaltung des Baumbestandes auf dem Gelände aus: Dieser wurde zu einem Teil des Gestaltungskonzeptes und ermöglicht auf knapp 1.000 m² unversiegelter Freiflächen ausreichend Regenwasserversickerung und natürlich Entspannung und Erholung abseits des städtischen Treibens.



Auch die Anbindung an den Individualverkehr ist optimal: In nur wenigen Minuten sind die Autobahnanschlussstellen der A23 und A4 zu erreichen, in 20 Minuten ist man im Stadtzentrum. In der Tiefgarage stehen 79 PKW-Stellplätze bereit, 20 davon können bei Bedarf mit einer intelligenten E-Ladestation ausgestattet werden. Der geplante Fertigstellungstermin ist Sommer 2023.