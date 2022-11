Buwog erwirbt Wohnentwicklungsquartier Alvorada

Die Buwog Group GmbH hat das südlich von Wien gelegene, baugenehmigte Wohnentwicklungsquartier „Alvorada“ erworben. Verkäufer des Projekts ist die VD Wohn- und Businesspark Entwicklungs- und Errichtungs GmbH. Vermittelt wurde die Transaktion von der zur EHL Gruppe zählenden EHL Investment Consulting mittels eines strukturierten Verkaufsprozesses im Rahmen eines Co-exklusiven Mandats. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

.

Entlang der Otto-Deutsch-Straße in Vösendorf entsteht auf den ehemaligen Alvorada-Gründen ein nachhaltiges Wohnquartier, das mit einer innovativen Energieversorgung mittels Tiefensonden und Photovoltaik den aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und EU-Taxonomie Rechnung trägt. Rund um einen zentralen Park situiert entstehen hier 11 Wohnbauteile mit ca. 41.000 m² gewichteter Wohnnutzfläche und ca. 520 Wohnungen. Diese sind unterirdisch über eine gemeinsame Tiefgarage mit 667 Stellplätzen verbunden.



„Ausschlaggebend für den Erwerb war für uns neben der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz des Gesamtprojekts auch die attraktive Lage und das interessante Volumen. Die Buwog hat in der Vergangenheit bereits mehrere Projekte am Stadtrand von Wien erfolgreich umgesetzt – über den Stadtrand hinauszugehen ist für uns eine logische Erweiterung unserer Entwicklungsaktivitäten„, so Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog Group GmbH, über den Ankauf.



„Die Quartiersentwicklung „Alvorada“ ist ein Paradebeispiel für eine effiziente Umnutzung eines vormals gewerblich genutzten Areals. Wir sind stolz, dass die von uns in den letzten Jahren investierte Zeit und Energie die zukünftige Entstehung eines Landmark Projekts ermöglicht hat und freuen uns, mit der Buwog einen langfristig orientierten Investor gefunden zu haben, der die Entwicklung zu Ende führt“, erklärt Dezoni Dawaraschwili, Geschäftsführer der VD Wohn- und Businesspark Entwicklungs- und Errichtungs GmbH.



„Der erfolgreiche Verkauf dieses Wohnentwicklungsquartiers zeigt das weiterhin große Interesse der Investoren an attraktiven Investmentmöglichkeiten, die der österreichische Markt aufgrund der fundamental starken Nachfrage von Seiten der Nutzer bietet. Das Wohnentwicklungsquartier „Alvorada“ punktet zudem mit seinem innovativen Energiekonzept, durch das die Betriebskosten der Nutzer geringgehalten werden können – ein bedeutendes Asset in Zeiten von Energiekrise, ESG Richtlinien und EU-Taxonomie Compliance“, so Markus Mendel, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting GmbH.