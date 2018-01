Buwog erwirbt Grundstück in Wien-Donaustadt

Bereits 2012 hat das Wohnungsunternehmen Buwog Group in der Adelheid-Popp-Gasse in Wien-Donaustadt einen Teil des Vorzeigeobjekts Oase22 errichtet, das mit dem Bauherrenpreis 2013 und 2015 mit der „Anerkennung für Quartiersentwicklung“ im Rahmen des Wiener Wohnbaupreises ausgezeichnet wurde. Nun hat die Buwog ein weiteres Grundstück in der Adelheid-Popp-Gasse erworben und plant auf der Liegenschaft ein Neubauprojekt mit rund 90 freifinanzierten Eigentumswohnungen und rund 54 PKW-Stellplätzen zu errichten.

Verkäufer der Liegenschaft mit rund 5.400 m² Wohnnutzfläche ist ein Tochterunternehmen der WSE Wiener Standortentwicklung GmbH (ein Unternehmen der Wien Holding GmbH). Die Buwog wurde in einem mehrstufigen Bieterverfahren als Bestbieter für den Bauplatz ermittelt.



Infrastrukturell wird das neue Buwgog-Wohnprojekt Oase22+ eine perfekte Anbindung vorfinden. Fußläufig sind sowohl die S-Bahnstation Erzherzog-Karl-Straße und der Bahnhof Hirschstetten gut erreichbar. Mehrere Buslinien halten in unmittelbarer Nähe des Projektareals und bieten eine schnelle Anbindung zu U-Bahnlinien, z.B. zur wenige Minuten entfernten U-Bahn-Station Aspernstraße (U2). Kindergärten, Volks- und Mittelschulen, eine AHS und ein Gesundheitszentrum in der Nähe sorgen dafür, dass mit Oase22+ ein besonders für Familien attraktives Wohnprojekt entstehen wird.