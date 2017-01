Butlers - Insolvenz angemeldet

Für die Butlers GmbH & Co. KG und die Butlers Handel GmbH wurde Insolvenzantrag beim Amtsgericht Köln gestellt. Zum Insolvenzverwalter wurde Jörg Bornheimer, Partner der Wirtschaftskanzlei Görg, berufen. Bornheimer will die Möglichkeiten der Insolvenzordnung nutzen, um Butler wieder wettbewerbsfähig zu machen. Butlers unterhält ca. 100 Filialen in Citylagen, davon 94 in Deutschland die anderen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Großbritannien. Zusätzlich verkauft Butlers sein Sortiment sowie Möbel in einem eigenen Onlineshop.

.

Trotz Insolvenz geht das Geschäft der der Filialkette für Wohnaccessoires vorerst weiter und die Gehälter der ca. 1.000 Mitarbeiter sind bis Ende März 2017 gesichert. Wie Branchenanalysten meinen, waren eigene Fehler in der Sortimentspolitik und die harte Konkurrenz von zum Beispiel Ikea und Depot im stationären sowie Home24 und Westwing im Online-Handel entscheidend für die aktuellen Probleme der Kette. So reduzierte sich der Umsatz der Gruppe von 110,2 Mio. Euro 2014 auf 102,5 Mio. Euro im Jahre 2015 und zuletzt ca. 95 Mio. Euro 2016. Schon 2015 wies der Halbjahresabschluss der Butler Gruppe einen Jahresfehlbetrag 12,4 Mio. Euro aus.