Buteo erreicht Vollvermietung im Essener Bismarckhaus

Brockhoff Office meldet die Vollvermietung des insgesamt 1.750 m² großen, komplett kernsanierten

und neu konzeptionierten Bürohauses in der Bismarckstraße 5 in unmittelbarer Nähe des Essener Hauptbahnhofs. Für die Vermarktung des Bismarckhauses war der Immobiliendienstleister von der Eigentümerin Buteo GmbH exklusiv beauftragt worden.

.

Beventum GmbH mit dem Ziel erstmalig ein mehr als 350 m hohes Windrad zu bauen, hat das gesamte 3. Obergeschoss mit 357 m² Fläche angemietet. Copa Consulting GmbH bezieht das 2. Obergeschoss mit ebenfalls 357 m² Fläche.



Die Immobilie in der Bismarckstraße 5 befand sich vor ihrem Verkauf in einem sehr schlechten Zustand. Im Jahr 2018 hat das Essener Maklerhaus gemeinsam mit der Buteo GmbH den Verkauf des Objekts eingeleitet und durch die Kernsanierung und Neukonzeptionierung des Geschäftshauses begehrte Büroflächen in optimaler Verkehrslage der Essener Innenstadt geschaffen.



„Wenn Eigentümer oder Investoren investitionsfreudig sind, und die Bereitschaft zeigen in Vorleistung

zu treten, können sie Bestandsobjekte mit einem guten Konzept in erstklassige Büroadressen

transformieren. Diese Flächen werden sofort vom Markt absorbiert. Genauso zeigt es sich beim

Bismarckhaus, das in nur kurzer Zeit vollvermietet worden ist “, kommentiert Tobias Altenbeck, Mitglied

der Geschäftsleitung bei Brockhoff den Verkauf und die Vermarktung des Objekts.



Erst im Dezember 2021 vermeldete Brockhoff Office, dass jeweils eine Etage von der Innovas GmbH

und der Marketing Wizards GmbH, angemietet worden sind. Der Lieferservice Pottsalat hatte in dem

Objekt kurz zuvor auf zwei Etagen sein Hauptquartier eingerichtet.