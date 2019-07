Strabag verbucht weitere Erfolge auf der Freiburger Businessmile

Nach der Grundsteinlegung für die JobRad-Firmenzentrale Anfang Mai [wir berichteten], verbucht die Strabag Real Estate weitere Erfolge für ihr in Freiburg entwickeltes Geschäfts- und Dienstleistungsquartier „Heinrich von Stephan Businessmile“. Diesen Monat unterschrieb die Kern AG einen langfristigen Mietvertrag über 2.345 m² für das noch im Bau befindliche Milestone 5b. Damit sicherte sich das Softwarehaus für Controlling und Leistungsmanagement etwa 60 % des ca. 4.000 m² großen Bürogebäudes. Die Fertigstellung und der Einzug der Kern AG mit knapp 50 Mitarbeitern ist im ersten Quartal 2021 geplant.

