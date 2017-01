Sirius versilbert Business Park München

Sirius Real Estate nutzt die günstige Marktlage in der bayerischen Metropole, um sich Kapital für weitere bundesweite Akquisitionen zu beschaffen. Das Unternehmen wird ihren Münchener Business Parks an der Rupert Mayer Straße 44 in München-Obersendling für 85 Millionen Euro versilbern. Damit liegt der Verkaufspreis neun Prozent über dem Buchwert. Das mit konventionellen Flächen und flexiblen Arbeitsräumen ausgestattete Gewerbeareal geht in den Besitz der Fiduciary Capital über. Ziel der auf die Metropolregion München fokussierte Fiduciary Capital sind die Entwicklung von Repositionierungskonzepte. Aktuell entwickelt die Gesellschaft Immobilien mit einer Gesamtfläche von 70.000 m² innerhalb oder nahe dem Mittleren Ring in München. Entsprechend der Verträge mietet Sirius das Non-Core Asset vorerst von der Investment- und Projektentwicklungsgesellschaft für sechs Jahre zurück und wird in dieser Zeit auch das Management und die Verwaltung übernehmen.

Sirius hatte das Gelände vor acht Jahren von Siemens für 57,5 Millionen Euro gekauft - zu einem Zeitpunkt, als das Areal noch zu einhundert Prozent vom Münchener Technologiekonzern belegt war. Nach der Kompletträumung der 58.530 m² umfassenden Flächen wandelte Sirius den klassischen Gewerbepark in einen strategisch ausgerichteten Business Park um - mit modernen Büroflächen und -Modellen (Coworking, All-inclusive-Objekte, Gemeinschafts-Offices), aber auch klassischen Lager- und Logistikeinheiten unterschiedlicher Größe. Eine Vollvermietung des in die Jahre gekommenen Gewerbeparks konnte bis dato aber nicht erreicht werden. Die Vermietungsquote liegt bei 88 Prozent. Im Zusammenhang mit der Deal-Meldung teilte das Unternehmen mit, dass in diesen acht Jahren das Betriebsergebnis des Parks von 4,4 Millionen Euro auf 5,3 Millionen (netto) gestiegen sei. Der aktuelle Vermögenswert des Parks liege zudem bei 48 Prozent über dem damaligen Kaufpreis von 57,5 Millionen Euro.





Laut Andrew Coombs, Vorstandsvorsitzender von Sirius Real Estate, bietet der erfolgreiche Verkauf und der daraus erzielte Gewinn, die in 2016 gestartete Akquisitionstour fortzusetzen. Das Unternehmen hatte bereits im Oktober eine Immobilie in Krefeld für 2,9 Millionen Euro, im November in Köln für 22,9 Millionen Euro, in Dreieich für 4,6 Millionen Euro und im Dezember für 4,5 Millionen Euro in Frankfurt erworben, nachdem bereits im September der Standort in Merseburg für 5,9 Millionen Euro sowie ein Standort in Köln für 1,5 Millionen Euro verkauft werden konnten.



Die Lease-back-Kalkulation hat Sirius folgendermaßen angelegt: „Wir behalten die Differenz zwischen unserer jährlichen Miete in Höhe von 5 Millionen Euro in den ersten fünf Jahren und den Einnahmen aus dem Business Park, die sich derzeit auf 5,3 Millionen Euro pro Jahr belaufen, addiert um eine jährliche Managementgebühr in Höhe von 100.000 Euro.“ Der Kredit in Höhe von 42 Millionen Euro, der noch auf der Immobilie liegt, kann laut Sirius gegen eine Gebühr abgelöst oder auf eine andere Immobilie übertragen werden. Die Transaktion soll im April 2017 abgeschlossen sein.