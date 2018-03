Burton bezieht neuen Standort am Münchner Viktualienmarkt

Burton Sportartikel GmbH hat, vermittelt durch NAI apollo, einen neuen Standort in der Münchener Frauenstraße 10-12 gemietet. Der Marktführer im Bereich Snowboardartikel betreibt in der gemischt genutzten Immobilie künftig einen Showroom mit angegliedertem Store sowie Büroflächen. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2018 geplant. Vermieter der Fläche ist ein privater Eigentümer.

Das denkmalgeschützte Objekt wurde 1908 erbaut und liegt direkt gegenüber dem beliebten Viktualienmarkt. Früher floss der Roßschwemmbach mitten durch das Gebäude. Der ehemalige Bachlauf ist bis heute noch auf der Mietfläche zu erkennen. In unmittelbarer Nähe zur Immobilie befinden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und verschiedene Dienstleister. Über öffentliche Verkehrsmittel ist die Frauenstraße sehr gut angebunden. Die Isar-Metropole zeichnet sich durch eine sehr hohe Kaufkraft aus. „Die Top-Lage in und rund um den Viktualienmarkt ist durch eine hohe Passantenfrequenz und eine ausgewogene Branchenstruktur geprägt. Damit zählt sie zu den besten in München. Für einen langfristigen Geschäftserfolg sehen wir hier optimale Voraussetzungen,“ sagt Thilo Hecht, Geschäftsführer der NAI apollo in München.