Burgermeister folgt auf Schweinske in Düsseldorf

Die Premium-Burger-Kette Burgermeister eröffnet in Kürze ein Restaurant an der Bolker Straße in Düsseldorf. Vormieter am Standort war Schweinske. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

Das neue Restaurant an der Bolker Straße 28 und Ecke Mertensgasse 13 erstreckt sich über 425 m² über zwei Etagen. Nach Abschluss der laufenden Umbauarbeiten wird das Düsseldorfer Publikum dort Burger, Fries und Milkshakes bekommen. Neben Düsseldorf eröffnet Burgermeister dieses Jahr außerdem noch weitere Restaurants in Köln, Nürnberg und Hannover.