Die Franchise-Burger-Kette hat im vergangenen Geschäftsjahr die 100 Millionen-Umsatzmarke durchbrochen. Dies entspricht einer Steigerung von 64 %. Zudem hat der Burger- & Delivery-Profi im vergangenen Jahr 50 Standorte in seinen beiden Länderstandorten Deutschland und Niederlande neu eröffnet und ist aktuell mit 145 Stores am Markt aktiv. In 2022 soll diese Zahl auf über 200 anwachsen.

.