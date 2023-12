Burger King bringt Fastfood in den BER

Burger King hat das erste von zwei geplanten Restaurants im Flughafen Berlin Brandenburg (BER) eröffnet. Auf 285 m² im Terminal 1 bietet das Schnellrestaurant Self-Order-Terminals und über 120 Sitzplätze.

.

Betrieben wird Burger King am BER von der SSP-Gruppe, die damit das gastronomische Angebot am Flughafen Berlin Brandenburg mit der international bekannten Marke für Fast Food erweitert. Die Eröffnung des ersten Burger King im öffentlichen Bereich des Terminal 1 ist der Auftakt zu weiteren neuen Gastronomieeinheiten am BER. Anfang 2024 wird die SSP-Gruppe einen zweiten Burger King im Food Court hinter den Sicherheitskontrollen des Flughafens eröffnen. Ein zweiter Starbucks, ebenfalls betrieben von der SSP, wird das Gastroangebot im Food Court im kommenden Jahr zusätzlich ergänzen. Vorausgegangen war der Vergabe ein EU-Konzessionsvergabeverfahrens, in dem die Konzessionen zum Betreiben von vier gastronomischen Flächen im Terminal 1 des Flughafens BER vergeben wurden.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der international bekannten Marke Burger King das gastronomische Angebot am BER für Fluggäste und Besucher im Bereich Fast Food erweitern können. Mit SSP haben wir als Betreiber einen international erfahrenen und erfolgreichen Food and Beverage Partner, der mit den Marken Burger King und Starbucks das Angebot am BER sehr gut ergänzt", sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.