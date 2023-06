Bunte und Highstreet feiern Richtfest in Celle

Am 7. Juni feierten Johann Bunte und die Highstreet Group im Beisein von Celles Oberbürgermeister Dr. Jörg Nigge und rund 100 geladener Gäste das Richtfest für den 1. Bauabschnitt ihres gemeinsamen Projekts „Hotel und Wohnen am Französischen Garten“. Auf dem Grundstück entstehen neben dem Hotel der Marke „Hampton by Hilton“ mit 141 Zimmern auch insgesamt 113 Wohneinheiten und eine Tiefgarage.

Die Fertigstellung des Hotels, für das bereits Anfang September 2022 der entsprechende Mietvertrag unterzeichnet wurde [wir berichteten], wird bereits in Q2/2024 sein, der Wohnungsbau folgt in Q2/2025. Die Gebäude an der 77er Straße, für die Ende September 2022 der Grundstein gelegt wurde [wir berichteten], sind bereits DGNB Platin vorzertifiziert und werden als KfW 55 Nichtwohngebäude bzw. Effizienzhäuser 40 NH mit niedrigem Energieverbrauch errichtet. Damit zeichnet sich das Bauprojekt am Französischen Garten nicht nur durch Nachhaltigkeit aus, sondern punktet auch mit geringeren Nebenkosten für Eigentümer und Mieter.