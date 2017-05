Bundtochter BWI mietet Büros für 180 Mitarbeiter im Solarsilo in Bonn

Die 100%ige Bundtochter BWI Informationstechnik GmbH aus Meckenheim hat einen Mietvertrag für die rund 2.760 m² große Immobilie Solarsilo in Bonn unterzeichnet und plant diese als internes Service Desk des Unternehmens zu nutzen. So werden ab Mitte des Jahres 2017 circa 180 Mitarbeiter der BWI ihren Arbeitsplatz an den Standort verlegen. Larbig & Mortag Immobilien war hier beratend und vermittelnd tätig.

.

Das Solarsilo bildet den nördlichen Abschluss der Gebäudegruppe Auermühle im Bonner Hafen. Von 1920 bis 1940 wurde diese als Getreideumschlagplatz errichtet, in den neunziger Jahren unter Denkmalschutz gestellt und seither schrittweise in den Büro- und Technologiekomplex „Solarcampus-Auermühle“ umgewidmet.



Die hochmoderne Immobilie gliedert sich in einen fünfgeschossigen Turm und einen zweigeschossigen Annex. Der neue Mieter befindet sich in einem guten Umfeld und darf seine Nachbarn Siemens AG, SolarWorld AG oder Wetteronline nennen. Bauherr und Eigentümer der Immobilie ist der Bonner Unternehmer Dr. – Ing. E.h. Frank Asbeck.