Bundesverfassungsgericht verhandelt über Grundsteuer

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts verhandelt heute über die Frage, ob die Einheitsbewertung von Grundbesitz zu einer Ungleichbehandlung bei der Erhebung der Grundsteuer führt. Sollte das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit des Bewertungsgesetzes feststellen, wäre eine Neuregelung der Grundsteuererhebung in Deutschland nötig [Zügige Reform der Grundsteuer gefordert].

Eine solche Neuregelung dürfe aber nicht an den mittlerweile stark gestiegenen Bodenwerten ansetzen, hob Hamburgs Finanzsenator Dr. Peter Tschentscher in Karlsruhe hervor. Eine wertbasierte Grundsteuer-Reform hätte in vielen Städten und Gemeinden einen sprunghaften Anstieg der Steuerbelastung zur Folge. Anhand von 850 Stichproben in Hamburg hat die Finanzbehörde die Auswirkungen der Gesetzesvorlage untersucht, die der Bundesrat im November 2016 gegen die Stimmen von Hamburg und Bayern beschlossen hatte und nach der die Grundsteuer anhand aktueller Bodenwerte ermittelt werden soll.



„Legt man die heutigen Bodenwerte und das bestehende System von Messzahlen und Hebesätzen zugrunde, würde sich die Grundsteuer in bestimmten Lagen Hamburgs um das 40-fache erhöhen. Im Durchschnitt stiege sie um das 10-fache“, berichtete Senator Tschentscher. Wie andere Länder, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung der Immobilien aufweisen­­­­, könnte auch Hamburg seine Bürgerinnen und Bürger nicht vor den drastischen Auswirkungen einer solchen Reform schützen. Hierfür wäre eine so starke Senkung der Hebesätze erforderlich, dass es zu nicht finanzierbaren Belastungen im Länderfinanzausgleich käme. Zudem wären Aufgrund der kleinräumig stark unterschiedlichen Wertverhältnisse Messzahlen und Hebesätze schon unter praktischen Gesichtspunkten nicht dazu geeignet, die hohe Grundsteuer wieder nach unten zu korrigieren.



„Bodenwerte werden anhand von Veräußerungspreisen von bebauten und unbebauten Grundstücken ermittelt und damit auch durch spekulatives Marktgeschehen und das aktuelle Zinsniveau am Kapitalmarkt beeinflusst. Wir wollen dem Bundesverfassungsgericht heute darlegen, dass eine Immobilienbesteuerung nach aktueller Marktlage die städtische Segregation erheblich verschärft. Eine vom Bodenwert abhängige Grundsteuer würde die Wohnkosten in Hamburg massiv erhöhen, denn die Grundsteuer wird als Bestandteil der Mietnebenkosten auf die Mieter umgelegt. Alteingesessene Bewohner werden verdrängt und für viele wäre das Wohnen in einer Stadt wie Hamburg kaum noch bezahlbar. Bei der Grundsteuer-Reform muss sichergestellt werden, dass sich auch Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen eine Wohnung in einer Großstadt leisten können“, sagte Senator Tschentscher.



In der Diskussion um eine Neuregelung drängt Hamburg auf ein Flächenmodell, bei dem die Steuer unabhängig vom Bodenwert ermittelt wird. Stattdessen soll die Berechnung anhand der Flächen des Grundstücks und der aufstehenden Gebäude erfolgen. „Mit einem Flächenmodell vermeiden wir einen für viele Mieter unzumutbaren Anstieg der Grundsteuer, der sich bei einer Bodenwert abhängigen Berechnung und weiter steigenden Immobilienpreisen automatisch ergeben würde“, so Tschentscher.



Beispielrechnungen

Für die Grundsteuer-Reform hat Hamburg auch Beispielrechnungen angeführt. Die Beispielrechnungen vergleichen die Höhe der Grundsteuer nach der aktuellen Rechtslage mit der Grundsteuerbelastung bei Umsetzung des wertbasierten Bundesratsmodells. Die Berechnungen gehen davon aus, dass das bestehende System der Messzahlen und Hebesätze unverändert bleibt. Die Beispiele enthalten Einfamilienhäuser sowie Wohnungen und Mehrfamilienhäuser (Häuser mit mehr als zwei Wohnungen). Teilweise treten in den Rechnungen rundungsbedingte Differenzen auf.



Beispiel 1: Allermöhe

Einfamilienhaus in der Gemarkung Allermöhe, das im Jahr 1900 erbaut wurde und eine Wohnfläche von 97 qm bietet. Nach dem geltenden Grundsteuergesetz sind 65 Euro pro Jahr zu zahlen. Nach dem Bundesratsmodell wären 1.510 Euro und mithin 1.445 Euro mehr zu zahlen. Die jährliche Mehrbelastung pro Quadratmeter betrüge 14,91 Euro. Sofern das Objekt vermietet wäre, ergäbe sich eine Erhöhung der Mietnebenkosten um 120 Euro pro Monat.



Beispiel 2: Barmbek

Wohnung in der Gemarkung Barmbek mit einer Wohnfläche vom 131 qm und dem Baujahr 2002. Nach der bisherigen Gesetzeslage sind 651 Euro jährlich zu zahlen. Nach dem Bundesratsmodell wären 4.341 Euro und mithin 3.690 Euro mehr zu zahlen. Die jährliche Grundsteuerbelastung pro Quadratmeter würde sich um 28,14 Euro erhöhen. Im Vermietungsfall würden die Mietnebenkosten um 308 Euro pro Monat steigen.



Beispiel 3: Eimsbüttel

Im Jahr 1955 erbaute Wohnung in der Gemarkung Eimsbüttel mit einer Wohnfläche vom 44 qm. Nach geltender Rechtslage sind 126 Euro pro Jahr zu zahlen. Nach dem Bundesratsmodell stiege die Zahllast um 1.249 Euro auf 1.375 Euro. Die jährliche Mehrbelastung pro Quadratmeter beliefe sich auf 28,22 Euro. Ein Mieter hätte mit einem Anstieg der Mietnebenkosten um 104 Euro pro Monat zu rechnen.



Beispiel 4: Altona

Mehrfamilienhaus in der Gemarkung Altona mit einer Gesamtwohnfläche von 470 qm. Das Gebäude wurde im Jahr 1887 fertiggestellt. Darin soll eine 80 qm-Wohnung vermietet sein. Nach heutiger Gesetzeslage sind 372 Euro jährlich für das gesamte Gebäude zu zahlen. Nach dem Bundesratsmodell wären alljährlich 14.899 Euro und mithin 14.527 Euro mehr zu zahlen. Davon entfielen 2.473 Euro auf den Mieter der 80 qm-Wohnung. Die Mehrbelastung beliefe sich auf 206 Euro pro Monat.



Beispiel 5: Harvestehude

Wohnung mit einer Wohnfläche von 123 qm in der Gemarkung Harvestehude, die im Jahr 1962 er-baut wurde. Nach geltender Rechtslage sind 631 Euro pro Jahr zu zahlen. Nach dem Bundesratsmodell stiege die Grundsteuer um 14.625 Euro auf 15.256 Euro. Die jährliche Mehrbelastung pro Quadratmeter beliefe sich auf 119,10 Euro. Sofern das Objekt vermietet wäre, würden sich die Mietnebenkosten um 1.219 Euro pro Monat erhöhen.



Beispiel 6: Volksdorf

Im Jahr 1972 erbautes Einfamilienhaus in der Gemarkung Volksdorf mit einer Wohnfläche von 92 qm. Nach aktueller Gesetzeslage sind jährlich 436 Euro Grundsteuer zu zahlen. Nach dem Bundesratsmodell wären 3.984 Euro und demnach 3.548 Euro mehr zu zahlen. Die jährliche Mehrbelastung pro Quadratmeter betrüge 38,56 Euro. Im Vermietungsfall würden die Mietnebenkosten um 295 Euro pro Monat steigen.